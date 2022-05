Nem sok új naperőművet kapcsoltak a hálózatra áprilisban

Mindössze 11 MW-tal bővült a napelemparkok magyarországi kapacitása áprilisban a megelőző hónaphoz képest, amely így jelenleg 1944,615 MW.

Az 50 kW és a feletti, ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége idén eddig 115 MW-tal nőtt, ami szinte megegyezik a 2021 első négyhavi 111 MW-os növekménnyel. Az elmúlt 12 hónapban 426 MW-tal bővült a kapacitás, enyhén elmaradva a megelőző 12 hónap 440 MW-os értékétől - derül ki a MAVIR adataiból.

A viszonylag alacsony havi érték ellenére megállapítható, hogy a napelempark-kapacitás bővülésének elmúlt években lassuló üteme most annak ellenére is stabilizálódni látszik, hogy az elmúlt egy évben négy olyan hónap (2021. május és november, 2022. január és március) is volt, amikor egyetlen MW új kapacitást sem kapcsoltak a hálózatra. Két másik hónapban pedig minimális, a 10 MW-ot alig meghaladó növekedés volt (2022. február és április). Ez úgy lehetséges, hogy a vizsgált időszakban akadtak olyan hónapok is, amikor 100 MW körüli mértékben bővült a beépített teljesítőképesség (2021 októbere, 2022 márciusa).

A kapacitás bővülésének egyenetlen jellegét több dolog is magyarázhatja, az időjárás mellett például az iparágat sújtó globális ellátási lánc problémák, a nyersanyagok és komponensek áremelkedése, a panelek elérhetőségének beszűkülése, valamint a szállítási nehézségek is. Az elsősorban a napelem-panelek ellátásában tapasztalható gondokat, csúszásokat a beruházók igyekeznek a projektek átütemezésével, a munkálatok generálkivitelezési szakaszba történő koncentráltabb építőipari kivitelezéssel kezelni.

A nagyrészt a koronavírus-válság hatására kialakult helyzet normalizálódását az ukrán-orosz háború sem könnyíti meg, ahogyan a szektor bővülési kilátásait az is korlátozhatja, hogy május elején gyakorlatilag hálózati csatlakozási stopot hirdetett a nagy naperőművek számára az átviteli rendszerirányító és az elosztóhálózat-üzemeltetők. A már befogadott csatlakozási igényeken túl, újabb csatlakozási igény egyedi eljárás keretében, valamint az időjárásfüggő erőművek esetén a jogszabályi előírások szerinti, úgynevezett mentességi feltételek vállalása esetén fogadható be.

A hálózatüzemeltető társaságok szerint a bejelentés nem jelenti a hazai zöldenergia-termelés fejlesztésének leállítását, ám az iparág másképp látja. Arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre nyilvánosan elérhető adat, hogy mekkora lehet azon kapacitás nagysága, amely esetében a csatlakozási igényt már befogadták, de a tényleges hálózatra kapcsolódás még nem történt meg. Azt azonban közlésükből lehet tudni, hogy a hálózati engedélyesek összességében további legalább 5000 MW megújuló csatlakozási igényt tartanak nyilván, amely zömében új naperőműveket jelent.

Nem világos, hogy ebbe a "legalább" 5000 MW-os értékbe az 50 kW alatti háztartási méretű kis naperőművek (HMKE-k) létesítéséhez fűződő csatlakozási igények is beleértendők-e. Az azonban megállapítható, hogy míg az ipari méretű naperőművek hazai kapacitásának bővülése az elmúlt két évben lassult, addig a HMKE-k esetében ezzel épp ellenkezőleg, gyorsult a növekedés.

Így az összesített magyarországi fotovoltaikus kapacitás 2021-es rekord bővüléséből a HMKE-k már a napelemparkokkal szinte megegyező mértékben vették ki a részüket. A HMKE-kre vonatkozó 2022. első negyedéves adatot várhatóan a következő hetekben közli a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), és mivel ez további lendületes növekedést mutathat, így a tényleges teljes hazai naperőmű kapacitás már jócskán 3100 MW fölött alakulhat.

A napelemparkok részaránya a magyarországi villamosenergia-rendszer teljes beépített erőművi teljesítőképessében (10 429,634 MW) május elsején 18,65%-ot tett ki a megelőző havi 18,56%-ot követően. A háztartási naperőművek hivatalosan nem számítanak bele a villamosenergia-rendszer beépített teljesítőképességébe, azonban a HMKE-ket is figyelembe véve a fotovoltaikus termelők összességében a hazai erőművi kapacitás közel 27%-ára rúgnak.

A naperőművek hagyományos erőművekhez képest alacsonyabb rendelkezésre állása, illetve kihasználtsága miatt azonban arányuk a hazai termelésen belül jóval kisebb az előbbi értéknél. Áprilisban a magyar erőművi termelés mintegy 10%-át adták a naperőművek (a felhasználáson belül 7,5% volt a részarányuk), míg 2021 hasonló időszakában 8% körül alakult a súlyuk.

Ami a hazai napelemparkok kihasználtságát illeti, az előző hónapban ez 20% közelében alakult, ami szokatlan módon elmarad a márciusi közel 24%-os értéktől. Ezzel áprilisban megszakadt az a sorozat, melyben 2022 minden korábbi hónapjában rekordot döntött a nagy naperőművek kihasználtsága.

Április ezzel együtt is új napenergia-termelési rekordot hozott. A nagy naperőművek termelése április 13-án kora délután rövid időre elérte a 1803,1 MW-ot, átadva a múltnak az alig több mint egy hónappal korábban felállított 1725 MW-os csúcsot. Az új csúcs az adott hó eleji 1933,71 megawattos (MW) beépített teljesítőképességüket figyelembe véve 93% feletti kihasználtságot jelent. A HMKE-k termeléséről nem áll rendelkezésre adat, de a napsütéses időben ez több száz MW lehetett. A magas napenergia-termelésnek abban is jelentős szerepe van, hogy Magyarország egyre többször válik áramimportőrből nettó exportőrré.

