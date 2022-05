Durva rali a magyar tőzsdén, tépik a Molt

Portfolio 2022. május 17. 11:07

Az elmúlt napokhoz képest ma globális hangulatjavulás látszik a piacon, az ázsiai indexek is emelkedtek és az európai piacokon is erős a mai nap, a magyar tőzsde pedig kifejezetten jól teljesít, részben amiatt, mert a ma reggel közölt adatok szerint az első negyedéves GDP-növekedés jóval a várakozások felett alakult. A mai nap folyamán több fontos gazdasági adat fog érkezni, emellett az EKB és a FED vezére fog beszédet mondani este, és egy-egy erős üzenet akár meg is mozdíthatja a piacokat.