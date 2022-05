Musk szerint a Twitter-tranzakcióban addig nem lehet előrelépés, amíg nincs több információ a hamis fiókokról

A Twitter a május elején közzétett jelentésében úgy becsülte, hogy az első negyedévben a monetizálható napi aktív felhasználók kevesebb mint 5 százaléka volt bot vagy spam fiók. Musk szerint azonban a Twitteren lévő fiókok mintegy 20 százaléka hamis vagy spam fiók, és aggódik, hogy ez a szám még ennél is magasabb lehet.

"Az ajánlatom azon alapult, hogy a Twitter bejelentései pontosak. Tegnap a Twitter vezérigazgatója nyilvánosan elutasította, hogy bizonyítékot mutasson a kevesebb mint 5 százalékról. Ez az üzlet addig nem haladhat előre, amíg ő nem mutat bizonyítékot."

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.This deal cannot move forward until he does. {:url}