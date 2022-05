Merre tovább most a tőzsdéken? – Mutatjuk, mit gondol a Wall Street

Portfolio 2022. május 19. 17:30

Volatilis időszakot élünk a tőzsdéken, nem csak a részvénypiacok, de a kriptovaluták is nagyot estek néhány hét leforgása alatt. Minden befektetőben hasonló kérdések fogalmazódnak meg ilyenkor. Meddig folytatódhat az esés? Meg volt már a piac alja? Mit kell venni ilyenkor? Ezekben a kérdésekben nagy segítséget jelenthetnek az olyan alapkezelői felmérések, mint amilyet a Bank of America is havi rendszerességel szokott elkészíteni a profi Wall Street-i befektetők körében. Ennek májusi kiadása a héten jelent meg és kiderült belőle, hogy a befektetők jelenleg milyen piaci kockázatoktól tartanak a leginkább, milyen eszközöket preferálnak, és mire számítanak a következő időszakban.