Komoly kihívás az agilis szervezet fejlesztése, különösen, ha több ezer munkavállalót érint

Május 5-én rendezte meg a RI Consulting, azaz Magyarország legnagyobb agilitással foglakozó közössége az év első szakmai kerekasztal-beszélgetését, ahol a bankszektor és a gyógyszeripar két jelentős szereplője képviseltette magát. A kerekasztal-beszélgetésen többek között az agilitásra való átállás okairól, kihívásairól, a menedzsment buy-in-ről, a célkitűzésekről és a legnagyobb tanulságokról volt szó. A beszélgetésen Kövesi Tibor, a Roche Pharma Magyarország menedzsmentjének tagja, stratégiai és szervezetfejlesztési vezetője, és Bödők Dávid a Magyar Bankholding Agile CoE vezetője vett részt.

“Habár az agilis egy szoftverfejlesztési módszertanból nőtte ki magát és eleinte csak az IT szektorban használták, rengeteg olyan eleme van, ami bármilyen együttműködésben használható.” - kezdte a kerekasztal-beszélgetést Kövesi Tibor

“Például amikor egy csapat a célnak megfelelően épül fel, vagy amikor a vezetőség nagyobb autonómiát ad a csapatnak.” A Roche-nál már 2016-ban elindult globális szinten a gondolkodás, majd 2019-ben Magyarországon is elindították az agilitási folyamatot, több kolléga, több területről és különböző szintekről vett részt az új munkamódszer és szervezeti felépítés közös kialakításában. “Mivel már a legelején sok kollégát bevontunk és velük együtt dolgoztuk ki az új megközelítést, a csapatok és az országok a saját tempójukban és az igényeiknek megfelelően tudták elkezdeni alkalmazni. Szerintem ez a metodológia sokat segített abban, hogy a buy-in organikusan ki tudjon alakulni.” - tette hozzá.

Miután a szervezetek kialakítják a metodológiát és kijelölik az agilitással szembeni elvárásukat fontos kérdés, hogy milyen úton induljanak el.

A playbook, azaz az agilis transzformációt segítő kézikönyv, egy gyakori eszköze lehet az agilis transzformációnak annak ellenére, hogy sokan megkérdőjelezik annak hasznosságát. “Mi egy playbook alapján indultunk el, a folyamatok pedig idővel organikusan alakultak. Szerintem a playbook egy jó kezdőpont, ami segít megérteni, hogy hogyan is nézhet majd ki az agilitás a gyakorlatban, egy jó mankó lehet az első időszakban. - mondta Kövesi Tibor - Azonban a gyakorlatban úgyis csapatonként változni fog némileg, hogy mik a pontos folyamatok, sőt, akár a magasabb szintű szervezeti felépítés is változhat. Ez természetes, hiszen időközben a körülmények is változnak.”

Ugyanakkor az agilis transzformáció nem jár problémák nélkül, éppen ezért vágnak bele olyan nehezen a cégek.

A Magyar Bankholding esetében ráadásul már a szervezet megalakulásátnól kezdve agilis módszerekben gondolkoztak. Ezért alapították meg a Foundationt, egy kisebb szervezetet, ami lehetővé teszi, hogy egy 200-300 fős szervezet szintjén alakítson ki azokat az agilis folyamatokat, aminek a tanulságait, eszközeit később alkalmazni tudják a teljes pénzitézet több mint 10 ezer fős szervezetében.

“Nagyon ritka, hogy egy teljesen új szervezet ilyen tempóban növekszik, mert egy startupnál vagy nemzetközi cégnél is megvan az organikus növekedés, mi viszont fél év alatt egy 150 emberes szervezetet építettünk fel, aminek a legelejétől kezdve részét képezte az agilis gondolkodásmód - mondta Bödők Dávid. - Ez volt a legnagyobb nehézség: egyszerre alkalmazni az agilitást, a nulláról felépíteni a szervezetet, új technológiákat behozni és új termékstruktúrát kialakítani.”

Ahhoz, hogy egy szervezet nagyobb bukkanók nélkül tudja beépíteni a módszertant a működésébe a metodológián és a playbookon kívül egy kulturálisan és szakmailag is nyitott csapat szükséges. A Bankholding nagy hangsúlyt fektet arra, hogy már a recruiting folyamatnál is beépítsék az agilis mindsetre vonatkozó kérdéseket.

“Nálunk az első lépcső a szakmai vonal - ért-e ahhoz a területhez, amilyen pozícíóra fel szeretnénk venni. Ezen az interjún mindig van egy olyan kolléga, aki már otthonos az agilis munkavégzésben és az első interjú részét képezik az agilitáshoz kapcsolódó általánosabb kérdések, amik a jelentkező mindsetjére, gondolkodására fókuszálnak. A következő szinten pedig az adott csapat product ownerjével vagy agile coach-csával van egy cultural fit interjú, ahol célzottan olyan kérdéseket tesznek fel, amik az agilitás legfontosabb értékeire mutatnak rá, mint például a kollaboráció és az ügyfélközpontúság.” - mondta Bödők Dávid.

Címlapkép: RI Consulting