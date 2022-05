Kongatják a vészharangot: már a legjobb forgatókönyv is aggasztó a tőzsdéken

Ugyan időről időre látni felpattanásokat a tőzsdéken, a Wall Street-i konszenzus egyre inkább arról szól, hogy az esésnek még valószínűleg nincsen vége. A Bank of America heti rendszereességgel megjelenő elemzésében a bank stratégája arról ír, hogy a Wall Streeten egyre inkább a 3 600 pontos S&P 500 számít a legoptimistább forgatókönyvnek, vagyis láthatóan pesszimisták a piac várakozásai. Amikor mindenki pesszimista, általában olyankor szoktak jönni a jó vételi lehetőségek, ami most sincs másképp, hiszen a BofA több fontos indikátora vételi jelzést adott, azonban a bank stratégája úgy gondolja, hogy amíg a teljes kapituláció meg nem történik, addig még érdemes szárazon tartani a puskaport.

3600 az új bull case

Két héttel ezelőtt, amikor már mindenki azt hitte, hogy ennél már nem lehet pesszimistábbnak lenni, a BofA vezető befektetési stratégája, Michael Hartnett mindenkit megdöbbentett, amikor azt írta az egyik elemzésében, hogy számításai szerint a medvepiac októberben ér véget, és az S&P 500 3000 pontig esik.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 10. A Wall Street legpesszimistább elemzője bemondta, mikor lesz vége a tőzsdei esésnek

Ugrunk az időben, Hartnett a Flow Show legújabb részében azt írja,

hogy a Wall Streeten kezd elterjedni az a vélekedés, hogy a 3 600 pont az új optimista forgatókönyv.

Az S&P 500 múlt pénteken 3901 ponton zárt, ehhez képest a 3600 pont 7,7 százalékkal van lejjebb.

Hartnett legutóbbi heti Flow Show elemzésében kiemeli a 2022-es év három sokkját, amelyek egyelőre meghatározzák "a 2022-es év történetét", nevezetesen:

az inflációs sokkot,

a recessziós sokkot,

és a kamat sokkot.

A 2020-as évek nagy sztorija a rezsimváltás - írja Hartnet. A korábbiakhoz képest magasabb infláció, magasabb kamatlábak, magasabb volatilitás és alacsonyabb eszközértékeltségek jellemzik ezt az időszakot, amelyeket a társadalmi (egyenlőtlenség), politikai (populizmus/progresszivizmus), geopolitikai (háború), környezetvédelmi (nettó nulla), gazdasági (de-globalizáció), demográfiai (Kína népességcsökkenése) trendek vezérelnek. Ezek mind inflatórikus tényezők, mind kezdveznek a készpénznek, a nyersanyagoknak, a reáleszközöknek, volatilitásnak, a kis tőkeértékű részvényeknek; azonban kedvezőtlenek a kötvényeknek, hiteleknek, magántőkének, és a technológiai részvényeknek.

Hartnett ezután végigvezet minket a szokásos heti tőkeáramlásokról szóló grafikonjain, ahol minden eszközosztályban széles körű tőkekivonást lehet látni:

kezdve az aranyból származó 1,4 milliárd dollárral,

a részvényekből származó 5,2 milliárd dolláron keresztül,

további 7,6 milliárd dollárral a készpénzből,

és végül a kötvényekből származó 12,3 milliárd dollárral.

Ezzel együtt nem meglepő, hogy a fejlődőpiaci kötvényekből a tőkekiáramlás 2020 márciusa óta most volt a legnagyobb (6,1 milliárd dollár); A magas hozamú kötvényeknél a kiáramlás 14 hete a legmagasabb értéket érte el (4,3 milliárd dollár); a tech és pénzügyi szektorból is tőkekiáramlás történt, miközben az energiaszektorból 2016 szeptembere óta most volt látható a legnagyobb kiáramlás.

Ez azt jelenti, hogy itt a kapituláció?

Sajnos, a válasz már a második egymást követő héten nem. Ahogy Hartnett mutatja az alábbi "Capitulation watch" táblázatban, még több faktornak kell mélypontokat kell elérnie, mielőtt egyértelműen kijelenthető a kapituláció.

És bár a kapituláció talán még nincs itt, a BofA Bull and Bear Indicator, az egyik legpontosabb előretekintő indikátor arra vonatkozóan, hogy mikor érdemes vásárolni, 2,0-ról 1,5-re esett vissza, vagyis még inkább a vételi zónába került.

A BofA Global Breadth Rule szintén vételi jelzést ad (miután a részvényindexek több mint 88 százaléka van az 50 és a 200 napos mozgóátlaga alatt).

Sajnos a vételi jelzések ellenére, Hartnett még mindig szkeptikus abban, hogy ez a megfelelő idő a vásárlásra, bár medvepiaci ralikra továbbra is jelentős esély van.

Hartnett emellett kifejtette azt is, hogy a jelenlegi részvénypiac rotáció néhány nagy nyertesét is érdemes lehet eladni. A szaúdi részvénypiac grafikonját mutatva, amely az elmúlt 10 napban több mint 10 százalékot esett, Hartnett arra figyelmeztet, hogy lehet, hogy elértük az olajár csúcsát; ennek következtében, a REIT-ek, a Big Tech és az amerikai dollár mind a recesszió előtti sebezhető longnak számítanak.

Ezután Hartnett végigvezet minket néhány historikus példán, az első egy emlékeztető arra, amit két héttel ezelőtt mondott, amikor kiszámította, hogy az elmúlt 140 évben 19 amerikai medvepiac volt - az átlagos esés 37,3 százalék volt, az időtávot tekintve pedig átlagosan 289 napig tartottak.

Ezek alapján a medvepiac 2022. október 19-én ér véget, az S&P 500 3000 pontnál, a Nasdaq 10 000 pontnál éri el a mélypontot.

Hogyan lehet ezt a medvepiacot hedgelni? A BofA stratégája szerint a japán jen és a svájci frank segítségével, mivel az elmúlt 40 év nagyjából minden Wall Street-i összeomlásakor éles, gyors jen-felértékelődést lehetett tapasztalni.

Címlapkép: Getty Images