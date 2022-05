Van még idő visszafordítani a klímaváltozás negatív hatásait?

A klímaváltozás ma már ténykérdés. Számtalan adat támasztja alá, hogy az emberi hatás megkérdőjelezhetetlen ebben a negatív folyamatban. Mégis vannak eszközeink, van lehetőségünk, hogy megfordítsuk ezeket a hatásokat, csak erre úgy kell felkészülni, mint egy komoly harcra – mutatott rá Prof. Mark Maslin a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) üzleti reggelijén.

A világnak legalább három kritikus kihívással kell szembenéznie: a klíma-vészhelyzettel, a természeti sokszínűség elvesztésével és a növekvő, társadalmi egyenlőtlenségekkel. A globális átlaghőmérséklet már most körülbelül 1,2 °C van az iparosodás előtti szinthez képest, a vadvilág 68%-a már elveszett, a társadalom leggazdagabb 1%-a birtokolja a globális vagyon 44%-át, míg a legszegényebb 50% alig 2%-ot.

Sustainable World 2022 Szeptember 6-án rendezzük meg a Portfolio fenntarthatósági konferenciáját. A zöld pénzügyek, a megújuló energia és a vállalatok fenntarthatósági gyakorlatai lesznek a középpontban a Sustainable World konferencián.

Ezekre reagál a BCSDH programja, a "Time to Transform 2030", amelynek célja, hogy a résztvevő vállalatok a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználva együtt tudják megvalósítani a klímaváltozásra válaszul adott gyakorlatokat. Az eseményen Mark Maslin, a Királyi Földrajzi Társaság és a Királyi Művészeti Társaság Tagja, a University College of London Földrendszer-tudomány professzora is megszólalt, elmondta, hogy a klímaadatok kiábrándítók, de bármennyire is rossz a helyzet a környezet szempontjából, ezt meg lehet fordítani, és minden eszköz a kezünkben van ehhez. Ezeknek a változásoknak az egyének összefogásából kell kiindulnia. A kis tettek, ha emberek millióival megsokszorozzák őket, megváltoztathatják a világot. Egyének, kormányok, vállalatok összefogására van szükség. A vállalkozásoknak azon túl, hogy innovációikkal, saját tevékenységük átalakításával felgyorsítják a folyamatot, segíteniük kell az egyének, a fogyasztói szokások változását, az ő szerepvállalásukat a klímaváltozás elleni harcban, a helyi közösségek támogatásával, platformok teremtésével.

Ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke elmondta, hogy a jelenleg is folyó vállalati érettségi felmérésük előzetes adatai alapján a kitöltő szervezetek 2025-ig az üvegházhatást okozó gázok nettó nulla kibocsátása és a biológiai sokféleség terén kívánják leginkább növelni az elkötelezettségüket. Ugyanakkor legtöbbjük esetében a fenntarthatósági mutatószámok a jövőkép fejlettségénél alacsonyabb mértékben épülnek be az irányításba, azaz a gazdasági szempontok még mindig sokszor felülírják a fenntarthatósági szükségszerűségeket.

Chikán Attila BCSDH, ALTEO Nyrt., elnök, vezérigazgató Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Nyrt. 2008-as megalapítása óta a vállalat vezérigazgatója. Vezetése alatt az ALTEO Magyarország egyik vezető energetikai vállalatává nőtte ki magát. Ezt megelőzően különbö Tovább … Tovább Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Nyrt. 2008-as megalapítása óta a vállalat vezérigazgatója. Vezetése alatt az ALTEO Magyarország egyik vezető energetikai vállalatává nőtte ki magát. Ezt megelőzően különbö

Az elnök arra a kérdésre, hogy tapasztalatai szerint milyen pozitív hatása van egy vállalat életében, ha az elméleti síkról valóságos cselekvéssé alakulnak a fenntarthatóságot segítő gyakorlatok azt válaszolta, hogy egyértelműen látható, hogy azon vállalatok, akik időben lépnek, jóval rugalmasabban képesek átvészelni a folyamatos érkező globális kihívásokat. Akik képesek házon belül energiát előállítani, vagy a beszállítói láncukat minél inkább lerövidíteni, az ország határain belülre húzni, jóval alacsonyabb függőségnek vannak kitéve mind költség, mind üzletfolytonosság szempontból.

A geopolitikai instabilitás erősen kihat a szabályozói környezetre is, ahol szintén jobban megéri a direktívák elébe menni, hiszen még mindig jobban megéri a változás élén állni, mint elszenvedni annak hatásait.

"Jelenleg két kiemelt témával is foglalkozunk, úgy mint a Körforgásos Gazdaság Platform, hisz a körforgásos gazdaság nélkül a klímacélok nem elérhetőek; illetve egy jelenleg formálódó programunk a biodiverzitás témakörében. Ezeken túl arról is beszámolhatok, hogy a korábbi "Action2020 Magyarország" programunk eredményeire épülve - amelyben több mint 50 tagvállalat köteleződött el a klíma, víz, fenntartható életmód, fenntartható foglalkoztatás és élelmezés témakörökben - most egy konkrét cselekvéseket ösztönző, mozgalmas időszak következik, amit a "Time to Transform 2030" határoz meg.

Eddig a rendszer szintű átalakulások elmaradtak és a változások üteme és mértéke is kisebb a vártnál. A Covid-19 és a jelenlegi, Európát uraló konfliktus felszínre hozták társadalmaink sebezhetőségét, különösen azt, hogy milyen veszélyt jelentenek hosszú távú stabilitásunkra és jólétünkre. A szokásos üzletmenet nem csupán megkérdőjeleződött, hanem meg is szűnt. Az üzleti szféra napról napra újabb kihívásokkal szembesül, beszéljünk akár az energiaárak és üzemanyag árakról vagy a beszállítói láncokban keletkező elakadásokról, amik az üzletfolytonosságot erősen befolyásolják. Van olyan tagvállalatunk, akinek már most heti szinten kell nagyobb kihívásokat megoldania, olyanokat amiből korábban éves szinten maximum 4-5 alkalommal jelentkezett."

Az IPCC jelentése is egyértelműen megmutatja, hogy már csak 7-8 év áll rendelkezésünkre a cselekvéshez. Az eszközeink, tudásunk és technológiánk megvan hozzá, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát, csak élnünk kell vele.

- emelte ki az elnök, majd hozzátette, hogy az üzleti élet résztvevői vezető szerepet tölthetnek be ezen változásokban, ugyanakkor nem képesek és nem is tudják egyedül ellátni ezeket a feladatokat. Az átalakuláshoz példátlan vezetésre van szükség, elismerve azt, hogy csak úgy lehet változásokat elérni, ha az üzleti szféra is a nagyobb rendszer részeként tekint magára. A cselekvések felgyorsítása kizárólag együttműködéseken és közös vállalások mentén valósulhat meg, erre érdekes példa két tagvállalatuk, az Eisberg és a Tungsram közös kísérlete, ahol Közép-Európában egyedülálló vertikális farmon termelnének friss mikrozöldeket.

Címlapkép: Getty Images