A Goldman Sachs bemondta, mikor érhet véget az esés a tőzsdéken

A részvénypiaci eladási hullám akkor érheti el a mélypontját, ha az amerikai jegybank jelzi, hogy vége a szigorításnak, de ez nem fog megtörténni addig, amíg nincs recesszió – véli a Goldman Sachs.

A Bloomberg által idézett elemző szerint a piacoknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a jegybank szigorítása hatékony volt, hogy a Fed jelzései elegendőek voltak.

A historikus adatok alapján a monetáris szigorítás leállása három hónappal előzi meg azt, hogy a piacok elérnék az aljukat és két hónappal a mélypont után váltanak lazításra.

Az amerikai részvénypiacok nagyot estek idén, a befektetők most épp amiatt aggódnak, hogy a Fed az elszálló infláció következtében szigorít, amivel recesszióba dönti a gazdaságot. Az S&P 500 index pénteken már közel volt ahhoz, hogy medve piac alakuljon ki. A Nasdaq pedig az év eleje óta több mint 25 százalékot esett a technológiai részvények mélyrepülése közepette, a magasabb kamatok ugyanis a jövőbeli növekedési potenciált erodálják.

A Nasdaq index alakulása

A Fed politikájában nem várható változás, vagyis a lazítás felé mozdulás egészen addig, amíg nem világos, hogy recesszióban vagyunk, de – ahogy 2018 végén – egy konkrét jelzés is elég lehet a piacoknak arról, hogy a kockázatok enyhülnek - véli a Goldman elemzője. A Fed 50 bázisponttal emelte májusban az irányadó kamatát és hasonló mértékű emelésre lehet számítani a júniusi és a júliusi ülésen is. Újabb információk jönnek hamarosan, a héten teszi közzé a legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét az amerikai jegybank, ami betekintést nyújthat a befektetőknek a Fed szigorítási pályájába. Van olyan jegybankár, aki augusztusra 2 százalékos alapkamatot vár és akár további szigorítást is attól függően, hogy alakul az infláció.

A múltban a Fed-szigorítások által kiváltott részvénypiaci korrekciók jellemzően akkor érték el mélypontjukat, amikor a befektetők a fordulat jeleit kezdték érzékelni a monetáris politikában, még úgy is, ha a hatásai a gazdasági aktivitásban még nem látszódtak. A befektetők ugyanis elkezdenek fogadni arra, hogy a gazdaság úgyis pörögni fog, ha elindulnak a kamatvágások. De a Goldman elemzője szerint ez most nem fog addig bekövetkezni, amíg nem látszanak a növekedés lassulásának, vagy az árak mérséklődésének jelei.

Lehetséges, hogy a piacnak az infláció lassulását kell látnia, ami az amerikai közgazdászok várakozásai szerint az év második fele előtt nem fog bekövetkezni tartósan.

Az S&P 500 index alakulása

Címlapkép: Shutterstock