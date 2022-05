Hatalmas leépítést jelentett be az egyik legértékesebb európai fintech startup

A Klarna BNPL-vállalat a globális munkaerő állományának mintegy 10 százalékát elbocsájtja – jelentette be a vállalat, amely az egyik legértékesebb európai fintech startupnak számít.

A CNBC beszámolója szerint Sebastian Siemiatkowski, a Klarna vezérigazgatója és társalapítója hétfőn egy videoüzenetben tette meg a 10 százalékos leépítésről szóló bejelentést alkalmazottai számára. Elmondása szerint a Klarna alkalmazottainak "túlnyomó többségét" nem érintik az intézkedések, azonban egyeseket "tájékoztatni fogunk arról, hogy nem tudunk szerepet kínálni az új szervezetben".A svéd fizetési óriás jelenleg több mint 6500 alkalmazottat foglalkoztat világszerte.

"Amikor tavaly ősszel meghatároztuk a 2022-re vonatkozó üzleti terveinket, az egy egészen más világ volt, mint amiben ma élünk. Azóta látjuk egy tragikus és szükségtelen ukrajnai háború kibontakozását, a fogyasztói hangulat megváltozását, az infláció meredek emelkedését, egy rendkívül volatilis tőzsdei környezetet és egy valószínűsíthető recessziót" - mondta Siemiatkowski.

Az Európában dolgozóknak elbocsátási csomagokat ajánlanak fel "kapcsolódó végkielégítéssel" - mondta a Klarna vezetője -, míg a többi alkalmazott esetében a folyamat "másként fog kinézni" attól függően, hogy hol dolgoznak. A Klarna "nagyon hamar" további információkat oszt meg a dolgozókkal a változásokról - mondta Siemiatkowski.

A Buy Now, Pay Later (Vásárolj most, fizess később) onkine részletfizetéses vállalatok a Covid-járvány idején felpörgött online vásárlások során váltak rendkívül népszerűvé.

Az elbocsátások bejelentésére azt követően került sor, hogy múlt heti sajtóértesülések szerint a Klarna egy újabb finanszírozási kört tervez, ám a korábbi piaci értékelésénél egyharmadával alacsonyabb, 30 milliárd dolláros értékelés mellett jutnak befektetéshez. A magántulajdonban lévő vállalatot legutóbb 46 milliárd dollárra értékelték a SoftBank által vezetett befektetés során.

