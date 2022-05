Itt a veszélyhelyzet: esik a forint, ütik a tőzsdét

A kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulat ellenére nagy esésben van ma a magyar tőzsde, miután tegnap kihirdették itthon a háborús veszélyhelyzetet, illetve Virág Barnabás jegybanki vezető arról beszélt, hogy várhatóan lassítani fogják a szigorítási tempót az MNB jövő keddi kamatdöntésén. Ma pedig érkeznek a friss bejelentések, többek között az MNB a kamatstop esetében javasolt célzott meghosszabbítást. Mindezek következtében nagyot esett a forint a vezető devizákkal szemben, illetve elsősorban az OTP-n keresztül adják a befektetők a magyar tőzsdét.

Ütik a tőzsdét, nagyot esett az OTP

Bár a nyitástól távolodva továbbra is óvatos optimizmus látszik az európai tőzsdéken, a BUX azonban jelentősen alulteljesítő a mai kereskedésben. Ennek részben az az oka, hogy tegnap a kormány kihirdette a háborús veszélyhelyzetet, amely mától van érvényben. Ma pedig már érkeznek is a bejelentések: az MNB friss Pénzügyi stabilitási jelentése szerint a lakáspiac túlértékeltsége növekvő aggodalomra ad okot, ez ellen a jegybank a banki tőkekövetelmények szigorításával is felléphet a közeljövőben, az MNB emellett a kamatstop esetében célzott meghosszabbítást javasolt. A veszélyhelyzet kihirdetése után a piac arra számít, hogy könnyen lehet, hogy hamarosan újabb intézkedéseket jelent be a kormány.

A következő hetekben és hónapokban egyébként a kormány számára jól fog jönni a rendeleti kormányzás. Legutóbbi cikkünkben bemutattuk, hogy az idei költségvetésben tátongó 1000-1500 milliárd forintos elcsúszást ki kell igazítania. És már ebben a cikkünkben rámutattunk arra, hogy amennyiben a kormány a kiigazító/megszorító csomag látszatát is el akarja kerülni, akkor azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy a beruházásbefagyasztásról és kiadáscsökkentésről egyedi kormányrendeletek fognak megjelenni a különböző közlönyökben, és így a kívülállóknak nehezen fog összeállni az egész egy teljes csomaggá.

A kereskedési nap feléhez közeledve a BUX-index 1,7 százalékot esett. A hazai tőzsde jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga alatt áll, tehát közép- és hosszútávon eső trend látszik, viszont az index a 20 napos mozgóátlaga fölött áll, ami arra utal, hogy rövidtávon emelkedő trend alakult ki.

3 hazai blue chip árfolyama esik, a legrosszabbul a kamatstop-meghosszabbítás javaslatának fényében nem meglepő módon az OTP teljesít, már 3,5 százalékos a mínusz a nagybank részvényénél.

A kereskedés kimondottan magas forgalom mellett zajlik.

A BUX-index többi komponensénél is leginkább esést láthatunk, a legjobban az OTP után a legrosszabban a Magyar Telekom és a Mol teljesít.

385 felett az euró

A veszélyhelyzet bejelentése mellett egyértelmű jeleket küldött tegnap Virág Barnabás arról, hogy várhatóan lassítani fogják a szigorítási tempót az MNB jövő keddi kamatdöntésén - a jegybanki vezető arról beszélt, hogy az utóbbi hónapok 100 bázispontos tempója után a következő időszakban annak felére lassíthatják az alapkamat emelését. Jövő héten kiderülhetnek a részletek, hiszen kedden tartja következő kamatdöntő ülését a Monetáris Tanács, majd két napra rá az irányadó kamatról döntenek. A dollárral szemben most 361,9 forintos szinten állnak a jegyzések,

míg egy euró 386,2 forintba kerül.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo