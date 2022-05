Kinyitott a világ, mi pedig úgy bulizunk már, mint a járvány előtt

Erős értékesítési számokat közölt a Zwack az idei január-márciusi negyedévre, az időszak kimagasló eredményeket hozott az italgyártónál mind a kiskereskedelemben, mind a gasztonómiában. Ebben az újranyitás miatti keresletélénkülés mellett meghatározó szerepet játszott az is, hogy a kormányzati intézkedések hatására a lakosság egyes csoportjainál jelentős jövedelemtöbblet gyülemlett fel – értékelte a negyedévet ma publikált gyorsjelentésében a Zwack. A gyorsjelentést követően közzétett közgyűlési meghívóból pedig kiderül, hogy a március végén zárult pénzügyi év után 1500 forintos osztalék fizetését javasolja a menedzsment, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 8,5 százalékos osztalékhozamot jelent.

Kétszámjegyű bevételnövekedést ért el 2020/2021-es pénzügyi évének utolsó, január-márciusi negyedévében a Zwack – derül ki a társaság gyorsjelentéséből. A bázisidőszakban a járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések miatt a társaság forgalmának mintegy felét adó gasztronómia területén visszaestek az értékesítések, tavaly tavasztól kezdve azonban a korlátozó intézkedések feloldását követően a szegmens forgalma rövid időn belül visszatért a korábban megszokott szintre és azóta töretlenül tartja magát. A 2022-es első naptári negyedév értékesítéseire az újranyitáshoz kapcsolódó keresletélénkülés mellett az is kedvező hatással volt, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a lakosság egyes csoportjainál jelentős jövedelemtöbblet gyülemlett fel – olvasható a Zwack negyedéves gyorsjelentésében.

A Zwack negyedéves számai (millió HUF) 2021. január-március 2022. január-március változás Bruttó értékesítés 3848 4932 28,2% Jövedéki adó 1056 1273 20,5% Népegészségügyi termékadó 650 782 20,3% Nettó árbevétel 2142 2877 34,3% Anyagköltségek 861 1099 27,6% Bruttó fedezet 1281 1778 38,8% Személyi jellegű költségek 827 802 -3,0% Értékcsökkenés 166 176 6,0% Egyéb működési költségek 813 1362 67,5% Üzemi eredmény -466 -479 -- Adózás előtti eredmény -463 -429 -- Adózott eredmény -414 -343 -- Forrás: Zwack, Portfolio

A termékek közül a prémium szegmens teljesítményében elsősorban az Unicum Barista sikeres bevezetése játszott meghatározó szerepet, de az alap íz és a szilva is nőni tudott, valamint az Unicum Riserva hasonló szintű forgalomnövekedést ért el, mint az eredeti Unicum. A forgalmazott termékek közül növekedett a Diageo-portfolió árbevétele és az egyéb termékek közül a bor, valamint az ásványvíz értékesítések is hozzájárultak a növekedéshez.

Az export árbevétel 22 százalékkal emelkedett a legutóbb lezárt negyedévben a bázisidőszakhoz képest, az elmúlt évben a növekmény nagy részét az olasz és a román piac hozta, az idegenforgalom felélénkülésének köszönhetően pedig a duty free értékesítés is folyamatosan emelkedett.

A bruttó fedezeti szint javult a január-márciusi negyedévben, az egy évvel korábbi szintről 2 százalékpontos volt a javulás, ami annak köszönhető, hogy jobban nőtt a magasabb fedezetű termékek forgalma.

A személyi jellegű költségek csökkentek az előző év azonos negyedévéhez képest, viszont az egyéb működési ráfordítások több mint 67 százalékkal ugrottak meg. A költségemelkedés leginkább a marketing költségek megugrásának tudható be, a tavalyi üzleti évvel szemben ugyanis idén a belföldi marketing események számottevő részét meg tudja újra valósítani a cég. Emellett az árbevételnövekedésnek köszönhetően a társaság nagyobb horderejű marketing aktivitást mutatott, valamint az export marketing költségek is jelentősen emelkedtek. A karbantartási költségekben, a társasági adót csökkentő sport támogatásokban és a nagyobb volumen miatt a fuvarköltségekben is jelentős többletköltés figyelhető meg a bázishoz képest - közölte a cég.

Veszteséges lett a január-márciusi negyedév, ami nem meglepő annak fényében, hogy szezonális hatások miatt ez a hazai italgyártó leggyengébb negyedéve és rendszerint veszteséges az időszak.

A működési eredmény szintjén 479 millió forintos veszteséggel zárta a negyedévet a Zwack, ami 13 millió forinttal gyengébb, mint a bázisidőszak. Nettó eredménye pedig 343 millió forintos veszteség lett, ami 71 millió forintos javulás az egy évvel ezelőtti szintről, ez nagyrészt a pénzügyi soron elkönyvelt magasabb pozitív eredménynek köszönhető.

A Zwack pénzügyi éve március végén zárult, így az éves számait is közzétette a vállalat. A cég bruttó árbevétele 29 százalékkal, a nettó (jövedéki-és népegészségügyi termékadó nélküli) bevétele 35 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest. A belföldi értékesítés árbevétele 36 százalékkal nőtt, a saját termelésű terméken belül a prémium termékek bevétele 41 százalékkal, a minőségi termékeké pedig 16 százalékkal emelkedett. A forgalmazott termékek árbevétele 43 százalékkal volt magasabb a bázisnál.

A Zwack éves számai (millió HUF) 2020/2021 2021/2022 változás Bruttó értékesítés 24259 31326 29,1% Jövedéki adó 6925 8464 22,2% Népegészségügyi termékadó 4251 5171 21,6% Nettó árbevétel 13083 17691 35,2% Anyagköltségek 5149 6562 27,4% Bruttó fedezet 7934 11129 40,3% Személyi jellegű költségek 2993 3150 5,2% Értékcsökkenés 524 596 13,7% Egyéb működési költségek 2992 4404 47,2% Üzemi eredmény 1787 3653 104,4% Adózás előtti eredmény 1780 3762 111,3% Adózott eredmény 1436 3200 122,8% Forrás: Zwack, Portfolio

Eredményszinten jelentős javulást ért el a Zwack a lezárt pénzügyi évben, működési eredménye több mint a duplájára emelkedett az előző, koronavírus-járvánnyal sújtott évhez képest. adózott eredménye 3,2 milliárd forintot tett ki, ami 123 százalékos növekedésnek felel meg.

A Zwack részvényei elsősorban a magas osztalékhozam miatt vonzók a befektetőknek és a gyorsjelentést követően a közgyűlési meghívóját is közzétette a vállalat, amiből kiderül a lezárt év után tervezett osztalék mértéke.

Az igazgatóság a 2021. április 1-től a 2022. március 31-ig tartó üzleti évre részvényenként 1500 forintos osztalékot javasol, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 8,5 százalékos osztalékhozamot jelent.

A Zwack árfolyama ma 0,6 százalékos pluszban áll, amivel felülteljesítő a részvény a magyar tőzsdén. Idén 5 százalékot emelkedett, miközben a BUX index kétszámjegyű esést szenvedett el.

