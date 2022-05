Milliárdos sztárbefektető: a piacok összeomlanak, mert a Fed nem végzi a munkáját

A milliárdos befektető a Fedet hibáztatja a részvénypiaci lejtmenet miatt, szerinte az amerikai jegybank nem ad elegendő jelzést a befektetőknek, hogy elkötelezett az infláció megfékezése mellett. Ígéretet kell tennie, hogy bármire hajlandó és ezt agresszív kamatemelések sorozatával alá is kell támasztania – idézi Ackmant a Marketwatch.

Ackman szerint annak ellenére, hogy a Fed fél százalékpontot emelt és jelezte, hogy legalább további két fél százalékpontos emelést tervez a következő üléseken, továbbra is jócskán le van maradva és a jegybankárok közelmúltbeli megjegyzései miatt, miszerint ősszel akár már szünet is jöhet a kamatemelésekben, a Fed máris elvesztette hitelességét az infláció elleni harcban.

A 300 bázispontos kamatemelés a 0 közeli szintről, miközben az éves infláció máris 8 százalék felett van, a munkanélküliség pedig 3,6 százalékon áll, a tökéletes recept a kétszámjegyű inflációhoz, amit csak agresszív kamatemeléssel, vagy piaci összeomlással lehetne elkerülni – véli a milliárdos.

A piacok most azért esnek, mert nem bíznak abban, hogy a Fed megállítja az inflációt és emiatt a piac végzi el helyette a munkát - véli.

