Új főtitkár a Magyar Lízingszövetségnél

A Magyar Lízingszövetség Elnöksége Kőszegi Lászlót, az MHC Mobility Hungary korábbi vezetőjét választotta meg a szervezet főtitkárának, aki a tisztséget 2016 óta betöltő Tóth Zoltánt váltotta - derül ki a lízingszövetség közleményéből.

Kőszegi László a szövetség legfontosabb feladataiként a nemrég elindult, fiatalokat támogató Future Club kiszélesítését, a kidolgozás alatt lévő zöld lízing elindítását, a nemzetközi tapasztalok bevonását, valamint a digitalizációban való továbblépést jelölte meg.



Kőszegi László 2002-ben kezdte lízinges szakmai pályafutását, mint a Renault Credit egyik alapító tagja. Azóta számos szervezetben töltött be vezető pozíciókat. A szövetség munkájába már több éve bekapcsolódott, főtitkárrá történő kinevezése előtt a szervezet elnökségének volt tagja.



Az elmúlt időszakban a Magyar Lízingszövetség több saját, a fenntarthatóságot szolgáló programot is elindított tagjai bevonásával. Az egyik egy zöld lízing kialakítása a zöld hitelek mintájára, ahol hazai források bevonásával egy támogatott konstrukciót tudnak majd kínálni azon ügyfelek részére, akik zöldebb technológiát vagy környezeti megoldásokat alkalmaznának.

Kőszegi László szerint a lízing nagy segítséget jelenthet már a közeljövőben az életciklusok eltolásában, így egy adott eszközt hosszabb távon tudjanak a cégek gazdaságosan üzemeltetni, és ezáltal kevésbé szennyezni a környezetet. Közép-európai nézőpontból a lízingmegoldások arra is lehetőséget nyújthatnak, hogy a személyautó állomány életkorát 15 évről akár 10-12 évre sikerüljön levinni, ami szintén jelentős környezetvédelmi hatással bírna - mondta el.

A hazai trendeket tekintve több területen is, így a pénzügyi lízing esetében is várható az IT növekedése, az eltolódás az új megoldások irányába, másrészt a szövetség is igyekszik nagyobb rálátást szerezni azokra a szegmensekre, amelyek eddig nem voltak képviselve a szervezetben. Többek között ez jelenti a tartós bérlet piacot, ahol a nyomtatóktól, az építőipari vagy az anyagmozgató gépekig a cégek így használják eszközállományuk jelentős részét és ahol refinanszírozóként a lízingszakma is jelen van, csak az adatszolgáltatás hiányzik még, hogy szélesebb képet kaphassanak arról, hogy mekkora volument képvisel ez a terület - mondta el a főtitkár.

