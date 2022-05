A robotok veszik el a munkánkat, vagy csak megmentik a munkahelyünket?

„Nyakunkon a robotok, akik elveszik a munkánkat. Milliónyi munkavállaló köthet ki az utcán a nem túl távoli jövőben.” Sokakban ilyen, illetve ehhez hasonló, sötét gondolatok fogalmazódnak meg akkor, amikor a digitalizáció, azon belül pedig az automatizáció témaköre kerül szóba. Pedig, ha a vállalkozások szeretnének lépést tartani a korral, akkor itt az ideje annak, hogy megbarátkozzanak a gondolattal: a termelékenység fenntartása és növelése érdekében bizonyos tevékenységeket hamarosan gépekre és algoritmusokra bízzunk. De hogyan juthatunk el egyáltalán egy olyan részfeladat automatizálásától, mint a számlafeldolgozás, a teljes munkafolyamatok reformjáig? És legfőképp: hogyan fogadtathatjuk el munkavállalóinkkal azt, hogy az automatizmus nem ellenük, hanem értük dolgozik? Többek közt ezekről a kérdésekről és az automatizmusban rejlő lehetőségekről is szól a Dataxo Group csapatának Portfolio Digital Transformation 2022 konferencián elhangzó előadása.

Munkaerőhiány és hatalmas lemaradások: a hazai vállalkozások legégetőbb problémái

Az elmúlt években rengeteg probléma zúdult a vállalatok nyakába a koronavírus negatív hatásaitól kezdve az egyre fokozódó munkaerőhiányig. A magyar munkaerőpiacon az utóbbi probléma több ágazatban is általánosnak mondható és nemcsak a kis- és középvállalkozásokat, de a nagyvállalatokat is erősen megviseli. A tavalyi évhez képest például a kevesebb álláshirdetést feladó területeken is legalább 35 százalékkal emelkedett az új munkaerő iránti igény. A friss statisztikák szerint a cégek az ország minden megyéjében folyamatosan keresik a munkavállalókat, a hirdetésekre azonban a tavalyi év azonos időszakához képest is 15 százalékkal alacsonyabb a jelentkezők aránya.

Ez a probléma pedig úgy tűnik, a jövőben egyre inkább általánossá válik. Az elmúlt évek technológiai fejlődésének köszönhetően ugyanis rengeteg vállalat egyre kényelmesebb, akár otthonról végezhető pozíciókat is kínál a munkavállalók számára, versenyképes bérezéssel. Éppen ezért a monoton, minimális kreativitást sem igénylő feladatok ellátására egyre nehezebb lesz embert találni. Különösen abban az esetben, ha ezt az adott cég nem tudja kiemelkedő bérezéssel honorálni.

A munkaerőhiány azonban csak egy azon problémák közül, mely a hazai cégeket sújtja. Egy korábbi felmérésből ugyanis az derül ki, hogy hazai kis- és középvállalatok 59 százaléka nem rendelkezik kidolgozott informatikai stratégiával, de a probléma sajnos a nagyvállalati szektor számára sem idegen. Ez pedig hosszabb távon igen komoly problémákat okozhat. Főként az adatbiztonság terén, de tagadhatatlanul rányomja a bélyegét a munkafolyamatok hatékonyságára és a termelékenységre is.

A szakértők szerint ennek tükrében egészen egyértelmű, hogy kizárólag azok a cégek kerülhetnek majd ki nyertesen a piaci versenyből, akik nyitottak a digitalizációra, és munkafolyamataik során nem félnek innovatív megoldásokat alkalmazni.

Félelem és reszketés a nagyvállalati szektorban: valóban elvehetik a robotok a munkánkat?

De vajon mi lehet az oka annak, hogy a hazai vállalatok még a fentebb említettek ellenére sem nyitnak az újítások felé és ennyire tartanak a digitalizációtól? Sok esetben a racionálisan gondolkodó cégvezetők és munkavállalók is irracionális félelemmel viseltetnek az automatizációs technológiák iránt.

Ennek több oka is lehet. A dolgozók oldaláról egyrészt a munkájuk elvesztésével kapcsolatos félelem, ami gyakorlatilag alaptalan, hiszen a munkaerőhiány egyre általánosabb problémát jelent, gyakorlatilag minden iparágon és üzleti szektoron belül. Arról nem is beszélve, hogy az úgynevezett „robotok” százszázalékban önálló munkavégzésre nem képesek. Ez azt jelenti, hogy az eredményes munka érdekében mindig szükség lesz szakmai ellenőrzésre, az automatikus döntéshozatal felülbírálatára, ezáltal pedig szakmailag kompetens emberekre is. Az automatizáció és az emberi erőforrások kombinációja azonban segít a magasabb hozzáadott érték megteremtésében.

De természetesen munkáltatói oldalról is megvannak a kétségek, ezek közül a legerőteljesebbet pedig az anyagi kiadások jelentik. Rengeteg cégvezető gondolja ugyanis úgy, hogy nincs szükség a „régi, jól bevált folyamatok” költséges cseréjére, innovációjára. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az automatizációs folyamatokba ölt pénz olyan befektetés, amely idővel, napjainkban a jól skálázható technológiának köszönhetően, már 1-2 éven belül nem csupán megtérül, de a profit komoly növekedéséhez is vezet. Arról nem is beszélve, hogy azok a cégek, melyek nem haladnak a korral, gyorsan lemaradnak a piaci versenyben.

Az automatizációtól nem kell tartanunk. Sokkal károsabb ugyanis cégünk számára a változásoktól való félelem és a maradi, rövidtávú spóroláson és kuporgatáson alapuló hozzáállás

- véli Poór Károly, a Dataxo Group vezérigazgatója.

Az automatizáció célja egyáltalán nem az, hogy a cégek megszabaduljanak a humán munkaerőtől. A szoftverrobotok és különböző automatizációs megoldások lényege, hogy átvállalják az egyszerű és monoton feladatokat, ezáltal tehermentesítsék a munkavállalókat, akik így komplexebb, kevésbé egyhangú feladatokon dolgozhatnak. Összességében tehát egy adott folyamat automatizálása képes hatékonyabbá és produktívabbá tenni egy cég munkafolyamatainak összességét.

Vegyük példának a számlafeldolgozás feladatkörét. Az automatizált számlafeldolgozási megoldásokkal foglalkozó Dataxo Group szerint a számlák kezelése egy olyan folyamat, ami kiválóan automatizálható. „Quick win” és gyorsan megtérül. Ennek legfőbb oka, hogy egy viszonylag egyszerű tevékenységről beszélünk, ami azonban rendkívül monoton és magasfokú pontosságot is igényel.

Ráadásul rengeteg további, összetettebb munkafolyamat alapját jelenti. Épp olyan feladat, mely a humán munkaerő számára hosszabb távon frusztráló és megterhelő, egy bizonyos fokú gépi tanulásra képes algoritmus számára azonban könnyedén megugorható. A számlafeldolgozás automatizációja kismillió lehetőséget rejt magában. Egyrészt segít a munkaerő hatékony átcsoportosításában, hiszen a korábban számlaadatok monoton pötyögésével foglalkozó kollégák végre komplexebb, bonyolultabb, nagyobb kreativitást igénylő feladatok ellátásával foglalkozhatnak.

Másrészt az automatizáció nemcsak az adott részfeladatot teszi hatékonyabbá. A számlázás robotizálása például egyenes utat jelent a teljeskörű automata könyvelési folyamatok bevezetéséhez is. De a gyorsabb és pontosabb riportok, a rövidebb könyvvizsgálatok előszobája is egyben. Ezen felül a különböző kockázatok (adatrögzítési hibák, keresési idő, NAV büntetések) lehetőségének csökkentésén keresztül segít a megtakarítások és a bevétel növelésében.

A legszorgalmasabb humán munkaerőnek is szüksége van pihenésre és alvásra, a szoftverrobotoknak azonban éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon sem kell pihenniük. Ami azt jelenti, hogy a segítségükkel nem csupán a leterhelt munkaerőt szabadíthatjuk fel a monoton munkafolyamatok elvégzésének súlya alól, de hatékonyan növelhetjük a termelékenységet is, ezáltal pedig idővel a profit terén is komoly fellendülést tapasztalhatunk. "Az automatizáció kapcsán tehát elmondható, hogy nincs okunk félelemre. Abban az esetben azonban, ha nem vesszük fel a tempót és nem haladunk a korral, a jövő kevésbé derűs kilátásokkal kecsegtet" - véli Poór Károly.

