Kiderültek a részletek az extraprofit-adóról, itt vannak a tőzsdei reakciók

Már tegnap is jelentős esést lehetett látni a magyar tőzsdén, azonban Orbán Viktor tegnapi különadókról szóló bejelentésére ma reggel tovább eszkalálódott a helyzet, régen látott zuhanás alakult ki a magyar tőzsdén, a BUX közel 10 százalékos mínuszban is volt, miután az OTP és a Mol árfolyama is beszakadt. Ezt követően megnyugodott valamelyest a piac és a nyitástól távolodva elkezdték ledolgozni az esés egy részét, de még így is csúnya mínuszban van a magyar tőzsde. Ezek után elkezdődött ma délután a kormányinfó , ahol több részlet is kiderült az extraprofit-adókról, ezekre azonban már nem érkezett heves piaci reakció.