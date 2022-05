Rendkívüli! - Kiadta Paks 2 résfal építési engedélyét az Országos Atomenergia Hivatal

Ma újabb nagy jelentőségű döntést hozott az Országos Atomenergia Hivatal Paks II. kapcsán, ugyanis engedélyezte , hogy megkezdődhessen az új erőművi blokkokhoz kapcsolódó, a szomszédos atomerőművi szerkezeteket is védő ún. résfal építése.

Ez azt jelenti, hogy a tavaly októberi engedély birtokában már nemcsak a gödörásás indulhat el az új erőmű területén 5,5 méter mélységig, hanem a gödörnek a meglévő, régi atomerőmű felőli oldalán a résfal építése is elkezdődhet. Ennek a műszaki megoldásnak az a célja, hogy egyrészt a szomszédos létesítményt is védje, másrészt a Duna vízállás-változásából fakadó talajvízszint ingadozásokat, esetleges elárasztási kockázatokat is minimalizálja.

A ma kiadott építési engedély részletesen meghatározza a beruházónak, hogy pontosan milyen feltételek szerint végezheti el a beruházást, és bemutatja azt is, hogy az egyes szakhatóságok milyen feltételekkel járultak hozzá az engedélyhez.

További részletek hamarosan.

