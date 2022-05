Gumiabroncs, építőanyag, kozmetikum és csomagolóanyag szemcsék szennyezik az óceánokat

A világ óceánjainak műanyagszennyezését elemezték ausztrál tudósok, és azt fedezték fel, hogy még a civilizációtól legtávolabbi zugokban is megtalálhatók a mikroszemcsék.

A pénteken közzétett jelentés (Around the plastic world in 455 days) készítői 46 ezer kilométeres, 177 napos útjukon, Ausztrália nyugati partjairól indulva, Dél-Amerikát megkerülve, majd Ausztrália keleti partjaira visszatérve 177 vízmintát gyűjtöttek.

Kliti Grice, a kutatás vezetője, a perthi Curtin Egyetem geokémikusa azt mondta, a kiterjedt mintavétel különleges óceáni területek mikroműanyag-szennyezésének pontos mérését tette lehetővé. "A világ óceánjainak olyan helyeit akartuk elérni, ahol korábban nem vettek mintát mikroműanyag után kutatva, hogy így globális képet kaphassunk a műanyagszennyezés eloszlásáról" - mondta Grice.

A mintákban járművek gumiabroncsából, pelletből, textilekből, építőanyagokból, kozmetikumokból és csomagolóanyagokból származó szemcséket találtak az óceán szinte minden területén.

Az ausztrál nemzeti tudományos ügynökség (CSIRO) óceánokkal és a légkörrel foglalkozó osztályának egy kutatása úgy becsülte, 22,8 millió tonna mikroműanyag szennyezi a világ óceánjait, ennek többsége az óceánok fenekén hever.

A mikroműanyagok az eldobott műanyagszemétből keletkeznek lebomlással és a vízi életet többféleképpen veszélyeztetik: mérgezi a halakat, amelyek lenyelik a mikroszemcséket, és koncentrált mennyiségben kerülnek az élelembe.

