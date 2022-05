Kiderült: Palkovics László gyakorolja a tulajdonosi jogokat az MVM felett

Egy péntektől hatályos jogszabály alapján a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) gyakorolja a Magyar Villamos Művek (MVM Energetika Zrt.) tulajdonosi jogait – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából. Ez alapján mostantól egy kézbe került a rezsicsökkentés megvalósításában is fontos egyetemes szolgáltató szakmai kontrollja és tulajdonosi joggyakorlása is.

A legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet „az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről” címmel. Ez számos kisebb-nagyobb állami intézmény és cég felett 2026 végéig szólóan kijelölte a tulajdonosi joggyakorlót azután, hogy az új kormányban megszűnt a nemzeti vagyon felett őrködő tárca nélküli minisztérium, az egész terület Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez került, aki ezzel az első miniszteri rendelettel rögtön „leosztotta” több más minisztérium között a különböző cégek, intézmények tulajdonosi joggyakorlását.

Ennek jegyében került tehát az említett rendelet alapján a Magyar Villamos Művek (MVM Energetika Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása az új névvel létrehozott Technológiai és Ipari Minisztériumhoz (TIM), amelyet Palkovics László vezet. Ő eddig az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezette és az energetikai területért Steiner Attila államtitkárként felelt. Most Steiner a TIM energia- és klímapolitikáért felelős államtitkáraként egy zalaegerszegi konferencia második napján az MTI-nek is felhívta a figyelmet az MVM körüli tulajdonosi joggyakorlási változásra, ami szerinte nagyon szoros szakpolitikai koordinációt tesz lehetővé. Ezen a konferencián egyébként Palkovics László tegnap fontos energiastratégiai lépéseket jelentett be:

Steiner Attila elmondása szerint a péntektől a TIM felügyelete alá tartozó MVM feladata lesz megvalósítani azt a stratégiai célt, hogy megfizethető, megbízható és fenntartható energiát biztosítsanak a magyar lakosságnak és a vállalatoknak. Az államtitkár kifejtette: az új minisztérium egyik nagy feladata lesz a következő időszakban, hogy meghatározza, miként lehet összehangolni a fenntarthatóságot, az ellátásbiztonságot és a megfizethetőséget. A kormányzat feladatmeghatározása szerint ezeket az alapelveket egyszerre kell figyelembe venni és a középpontba állítani.

A kormányzati stratégia és a jogalkotás mellett eszközök is kellenek, ezért fontos döntés, hogy az MVM tulajdonosi jogait a TIM gyakorolja

- fűzte hozzá Steiner Attila.

Az államtitkár felidézte, hogy a korábbi kormányzati ciklusban a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez tartozott az MVM felügyelete is, de a szakpolitikai elképzeléseket a korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium dolgozta ki. Azzal, hogy egy kézbe tartozik a szakpolitika és a felügyeleti jog, az elképzelések megvalósítása sokkal gördülékenyebb lesz - jelezte.

