Piaci manipuláció és félrevezetés miatt beperelik Elon Muskot a Twitter részvényesei

Elon Muskot jogellenes magatartással vádolják, mivel "hamis állításai és piaci manipulációja káoszt okoztak a Twitter San Franciscóban lévő központjában".

A Twitter árfolyama mintegy 27 százalékkal alacsonyabban van most, mint Musk 54,20 dolláros részvényenkénti ajánlati ára.

A perben azzal is vádolják Muskot, hogy anyagilag is hasznot húzott abból, hogy késleltette a Twitterben lévő jelentős részesedésének nyilvánosságra hozatalát, és azt a tervét, hogy igazgatósági tag legyen a vállalatnál. Emellett a részvényesek azt állítják, hogy a több mint 95 millió követővel rendelkező, rendszeresen posztoló Musk

több tweetje félrevezető volt.

Példának azt a posztot hozták fel, amelyben Musk azt írta, hogy a közösségi médiavállalatra tett felvásárlási ajánlata a platformon lévő hamis fiókok számával kapcsolatos kétségei miatt ideiglenesen felfüggesztésre került.

A május 13-i tweet a Twitter-részvények piacának manipulálására tett kísérletnek minősült, mivel Musk tudott a hamis fiókokról - áll a perben.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users https://t.co/Y2t0QMuuyn