Ez menthetné meg Magyarországot az orosz olajtól: sajnos rosszul állunk

Néhány napja adta közre az Európai Bizottság a Magyarországra vonatkozó ajánlását, amelyben véleményezi az ország 2022. évi konvergenciaprogramját. A gazdasági, foglalkoztatási, népességváltozási oktatási és egészségügyi rendszerre vonatkozó javaslatok és helyzetértékelés mellett - amelyről itt írtunk - a zöld átállási lehetőségeket is sorra veszi a Bizottság.

Csak hogy néhányat kiemeljünk a jelenlegi problémákból, amit az összefoglalóban említenek:

A szociális eredménytábla szerint az oktatási eredmények Magyarországon elmaradnak az uniós átlagtól,

Magyarországon nincs elég felsőfokú végzettségű, a magasan képzett munkavállalók iránti növekvő kereslet kielégítéséhez,

a tanárhiány is egyre nagyobb gondot okoz,

Magyarországon a várható élettartam még mindig alacsonyabb az uniós átlagnál,

a versenykorlátok – különösen a szolgáltatások terén – akadályozzák a termelékenység növekedését,

a magyar vállalkozások termelékenysége általában elmarad az uniós átlagtól, a kisebb cégek pedig különösen hátrányos helyzetben vannak,

Magyarország közbeszerzési piaca továbbra is ki van téve a versenyellenes gyakorlatoknak és a korrupciónak.

Hosszasan lehetne még sorolni a kedvezőtlen helyzetképet leíró állításokat, ami pedig a zöld átállás folyamatát illeti Magyarországon, az sem tartogat sokkal több dicséretet. Ebben is le vagyunk maradva, egy úgynevezett "korai szakasznál" tartunk, és láthatólag a folyamat egyelőre vontatottan halad - a Bizottság szerint leginkább a szakpolitikai törekvések visszafogottsága miatt.

Hogyan írja le az EU Magyarország energiapiaci helyzetét a zöld átállásban?

A rövid válasz, hogy egyáltalán nem kedvezően, felhívják a figyelmet arra, hogy a hazai energiaforrások szűkösek, a gazdaságpolitika a globális értékláncok erőforrás-igényes termelési feladatainak bevonzására összpontosít, miközben a szabályozott energiaárak nem ösztönzik a háztartásokat az importált fosszilis tüzelőanyagok hatékony felhasználására. Ebből is következik, hogy Magyarországon az uniós átlagnál több energiára és nyersanyagra van szükség egységnyi jövedelem előállításához. Az ország erőforrás-termelékenysége az elmúlt 10 évben nem javult, a lakóépületek rossz energiahatékonysága és a szennyező lakossági fűtési módszerek pedig károsítják a levegő minőségét, és népegészségügyi kockázatot jelentenek.

Ezekre is reagálva, három fontos ajánlást fogalmaz meg a Bizottság:

1. "A fosszilis tüzelőanyagoktól való teljes függés csökkentése a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása révén, különösen az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és a villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése által. A fosszilis tüzelőanyagok behozatalának diverzifikálása más országokkal való összeköttetések megerősítésén keresztül."

A villamos energia legnagyobb részét jelenleg nukleáris forrásokból állítják elő Magyarországon, ezt az energiahordozót a fosszilis tüzelőanyagok, majd a megújuló energiaforrások követik. A megújulók hátraszorulása mellett problémát jelent a magyar energiaágazat oroszországi függősége a fosszilis tüzelőanyagok és a beruházások tekintetében.

Magyarország energiamixének kétharmadát a kőolaj és a földgáz teszi ki és az egyetlen olajfinomító is elsősorban Oroszországból származó kőolajat használ fel, míg a nyersanyag mintegy 30%-a származik csak más forrásból, nagyrészt a horvátországi Omišaljban lévő olajterminálból. A gáz esetében a belföldi fogyasztás háromnegyedét orosz importból, a fennmaradó hányadot pedig hazai termelésből fedezik. A 2020-ban a villamosenergiatermelés 46%-át biztosító atomenergiaágazat szintén függ az orosz technológiától, nukleáris üzemanyagtól és finanszírozástól - áll a Bizottság összesítésében.

Magyarországon a megújuló energiaforrások aránya a bruttó végsőenergia-fogyasztáson belül az egyik legalacsonyabb (13,9%) az EU-ban, és a nemzeti energia- és klímaterv célkitűzése szerint is csak 21%-ra emelkedne ez az arány 2030-ra.

Magyarország célja az lenne, hogy a 2020. évi 61%-hoz képest 2030-ra a villamos energia 90%-át karbonszegény forrásokból állítsák elő. A nukleáris energia mellett Magyarország nagyobb mértékben kíván támaszkodni a napenergiára, de a szélenergiában és a geotermikus energiában rejlő lehetőségek továbbra is kihasználatlanok, többek között adminisztratív akadályok miatt. Például lakott területek 12 km-es körzetében nem engedélyezett új szélerőművek telepítése, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy bárhol új szélerőművet létesítsenek. A magyar villamosenergia-hálózat továbbá fejlesztésre szorul ahhoz, hogy növelni lehessen a megújuló energiaforrások alkalmazását. Emellett egyszerűsíteni lehetne a megújuló energiaforrásokkal üzemelő erőművek építésére vonatkozó engedélyezési eljárásokat.

Milyen a magyar közlekedési szektor és az épületállomány?

A második javaslat alapján szükség lenne:

2. "A fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése az épületekben és a közlekedésben, mindenki számára elérhető – különösen a lakóházakat érintő – energiahatékonysági intézkedések és a közlekedés villamosítására irányuló erőfeszítések fokozásával."

A javaslat mögött az áll, hogy Magyarországon továbbra is komoly energiamegtakarítási lehetőségeket rejt az épületek felújítása, különösen igaz ez a lakóépületekre, amelyeknél a társadalmi igény is ezt kívánná, mivel a lakosság közel egy negyede él olyan lakásban, ahol beázik a tető, nedvesek vagy penészesek a falak. Az EU kitér arra is, hogy az energiahatékonyság javításához és a környezetbarátabb fűtési rendszerekhez jelenleg nyújtott pénzügyi ösztönzők nem tűnnek elegendőnek ahhoz, hogy a magyar ingatlantulajdonosok szélesebb körben vegyék igénybe ezeket.

Van ugyan ösztönzésre is példa: az új lakások esetében támogatást biztosított az MNB Zöld Otthon jelzáloghitel-programja, amelynek kerete fél év alatt kimerült a jelentős kereslet miatt. A lakásfelújításokhoz 2022 végéig ideiglenes program keretében pedig állami támogatás igényelhető, de ennek a programnak nincs energiamegtakarításhoz kötődő feltétele, és a gyakorlatban kizárja a legkiszolgáltatottabb családokat, amelyek egy házfelújítás jellemzőköltségeinek még a felét sem tudják fedezni.

Ezen kívül a szabályozott energiaárak, amelyek szintje a háztartások jövedelmétől vagy fogyasztási szintjétől függetlenül egységesen alacsony – nem ösztönzik az energiamegtakarítást. Eközben az új lakásokra vonatkozó szigorúbb környezetvédelmi előírások alkalmazását 18 hónappal, 2022. július 1-jéig elhalasztották.

A javaslat a közlekedési szektort is érinti, ebben az ágazatban 2013 és 2019 között az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen, 46%-kal nőtt, jóval meghaladva az EU-ban ugyanezen időszakban tapasztalt 8%-os átlagos növekedést. Ennél is nagyobb baj talán, hogy az ágazat gyors ütemben válik a legnagyobb kibocsátóvá. A karbonlábnyom magas szintje részben a közúti torlódásoknak tudható be, ami különösen a városokra jellemző. Az EU-ban továbbra is Magyarország közlekedése az egyik legzsúfoltabb, a dugóban elvesztegetett órák száma – főként a városokban – egyre nő (2020-ban több mint 42 óra/év volt járművezetőnként, ami meghaladja az uniós átlagot) a Bizottság adatai szerint.

Ezen túl, az elektromos járművek elterjedése és a töltőállomások száma is az uniós átlag alatt van

Víz-, és hulladékgazdálkodás, körforgásos gazdaság: további aggodalomra okot adó tényezők

A harmadik nagyobb javaslat egyszerre több ágazatra is vonatkozik:

3. "A fenntartható víz- és hulladékgazdálkodással kapcsolatos reformok és beruházások, valamint a körforgásos gazdaság előmozdítása."

A körforgásos gazdaságra való átállásban, - mint írják - hazánk korai szakaszában jár és egyelőre nagyobb az egységnyi jövedelem termelésére eső anyagfelhasználás, mint az uniós országok többségében. Ugyanakkor nemrég megkezdődött a körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégia és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv kidolgozása.

A körforgásos gazdasághoz kapcsolódóan a hulladékkezelés is kiemelt fontosságú a klímacélok elérésében, noha a hulladéktermelés csekély mértékű és arányos Magyarország jövedelemszintjével, a települési hulladéknak csak 33%-a kerül újrafeldolgozásra. Ez az arány jóval alacsonyabb a 2025-re kitűzött 55 %-os célnál. Ezzel szemben az összes települési hulladék 50%-a hulladéklerakóba kerül. A 2016-ban átszervezett hulladékgazdálkodás korlátozta a versenyt az ágazatban, aminek következtében csökkent a hatékonyság és az újrafeldolgozási arány. 2021-ben egy új jogszabály a versenyt tovább korlátozva monopolisztikus piacot hozott létre.

Végül a Bizottság jelentése a hazai vízgazdálkodás területére vonatkozóan is aggályokat fogalmazott meg: "Magyarországon a vízellátás és a szennyvízelvezetés még mindig nem felel meg teljes mértékben az ivóvízről szóló uniós irányelvnek, és a víz megfizethetősége továbbra is problémát jelent a népesség szegényebb csoportjai számára. A vízellátó hálózat nagy része rossz állapotban van. A szivárgások miatt a hálózatba belépő vízmennyiség negyede nem termel bevételt. A szabályozott díjak számos víz- és szennyvízszolgáltató vállalat karbantartási költségeit sem fedezik. A vállalatok hálózatára kivetett közműadó szintén gátolja a beruházásokat." - írják.

A problémák között szerepel az is, hogy a szántóföldi öntözés jelentős kiterjesztésére irányuló magyarországi tervek káros hatással lehetnek a víz mennyiségére és minőségére, valamint a biológiai sokféleségre. Ez abból ered, hogy az éghajlatváltozás várhatóan tartósan csökkenteni fogja a folyókvíz hozamát. Ennek ellenére Magyarország nem fordít kellő figyelmet a víztestek megtartására, a természetes vízviszonyok helyreállítására és a mezőgazdasági gyakorlatok megváltoztatására. Magyarország területének közel egynegyede van kitéve árvízveszélynek, és az ország árvízkockázat-kezelési terve nem foglalkozik megfelelően ezzel a problémával.

