Az olajembargóra várnak a piacok, emelkedik az olajár

A brent árfolyama ma reggel 120 dollár fölé emelkedett, a WTI pedig 116 dolláron áll, ami 0,5, illetve 0,8 százalékos emelkedésnek felel meg. A brent múlt héten 6 százalékot emelkedett, amivel kéthónapos csúcsra erősödött. A háborús események mellett az is felfelé hajtotta az olajárat az elmúlt hetekben, hogy az Egyesült Államokban elindult a nyári utazási szezon, aminek következtében az üzemanyagárak rekordszintre emelkedtek.

Az olajpiacot mozgató hírek közül ma reggel kiemelhető, hogy Kína lazítást jelentett be a járványügyi szabályozásban, júniustól Sanghajban minden üzemben újraindulhat a gyártás és a hatóság szerint Pekingben is kontroll alatt van a járvány. Az Australia & New Zealand Banking Group elemzője szerint nehéz megjósolni, hogy milyen újabb lezárások jönnek, de remélhetőleg a lerosszabbon már túlvagyunk.

Az uniós olajembargóról továbbra sem született megállapodás az uniós vezetők körében, de a héten folytatódhatnak a megbeszélések és reményüket fejezték ki, hogy a napokban egyezségre jutnak.

A héten összeül az OPEC is, hogy döntsenek a kitermelésről.

A brent árfolyamának alakulása, dollár

Címlapkép: Getty Images