Nagy rali után elfogyott a lendület az amerikai tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Az amerikai tőzsdék tegnap a Memorial Day ünnepe miatt zárva tartottak.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,35 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékos pluszban van, míg a sanghaji tőzsde 1 százalékot emelkedett.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,38 százalékot eshet, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,15 százalék mínuszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,53 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A hét második napján folytatódik a brüsszeli csúcs, azonban magyar szempontból annál is fontosabb lehet az MNB soron következő kamatdöntése. A Monetáris Tanács ülése akár piaci kilengéseket is hozhat, hiszen Virág Barnabás alelnök az utóbbi hetekben már belengette, hogy az utóbbi hónapok 100 bázispontos tempója akár a felére is csökkenhet. Ezekre a nyilatkozatokra pedig már láttuk a forint reakcióját, így a konkrét lépés akár további gyengülést is hozhat a magyar deviza piacán. A magyar kamatdöntés mellett az ipari termelői árak és az eurózóna inflációja lesz még említésre méltó esemény kedden.

2022. május 30. - június 5. Makronaptár Magyar makrogazdaság május 30. hétfő 9:00 KSH Beruházás Q1 május 31. kedd 9:00 KSH Ipari termelői árak ápr. május 31. kedd 9:00 KSH Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma Q1 május 31. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 31. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés május 31. kedd 15:00 MNB Közlemény június 1. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege ápr. június 1. szerda 8:30 MNB Kamatstatisztika ápr. június 1. szerda 9:00 KSH GDP (részletes) Q1 június 1. szerda 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi máj. június 2. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) június 2. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem (részletes) márc. június 2. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) június 3. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek adatai Q1 június 3. péntek 9:00 KSH Kiskereskedelem ápr. Nemzetközi makrogazdaság május 30. hétfő EU Uniós csúcs május 30. hétfő 14:00 Németo. Infláció (előzetes) máj. május 31. kedd EU Uniós csúcs május 31. kedd 1:50 Japán Ipar ápr. május 31. kedd 1:50 Japán Kiskereskedelem ápr. május 31. kedd 3:00 Kína Beszerzési menedzserindex máj. május 31. kedd 11:00 EU Infláció (előzetes) máj. június 1. szerda 8:00 Németo. Kiskereskedelem ápr. június 1. szerda 11:00 EU Munkanélküliség ápr. június 1. szerda 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi máj. június 1. szerda 20:00 USA Fed Bézs könyv június 2. csütörtök 10:00 OPEC ülés június 2. csütörtök 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index máj. június 2. csütörtök 16:00 USA Gyáripari megrendelések ápr. június 3. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelem (részletes) ápr. június 3. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem ápr. június 3. péntek 14:30 USA Munkanélküliség máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 2,9 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 23,6 százalékos eséssel a BUX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített -0,2 százalékos eséssel, a sor végén az OTP papírja áll 47,0 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 55,4 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 212,96 0,0% 4,2% 0,7% -8,6% -3,8% 57,9% S&P 500 4 158,24 0,0% 4,6% 0,6% -12,8% -1,1% 72,3% Nasdaq 12 681,42 0,0% 5,4% -1,3% -22,3% -7,3% 118,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 369,43 2,2% 1,4% 1,9% -4,9% -6,1% 39,1% Hang Seng 21 123,93 2,1% 3,2% 0,2% -9,7% -27,5% -17,8% CSI 300 4 029,02 0,7% -0,6% 0,3% -18,4% -24,3% 15,8% Európai részvényindexek DAX 14 575,98 0,8% 2,8% 3,4% -8,2% -6,1% 15,7% CAC 6 562,39 0,7% 3,2% 0,4% -8,3% 1,2% 23,7% FTSE 7 600,06 0,2% 1,2% 0,7% 2,9% 8,2% 1,0% FTSE MIB 24 808,65 0,7% 2,8% 2,3% -9,3% -1,4% 19,2% IBEX 8 930,8 0,0% 3,5% 4,0% 2,5% -3,2% -17,9% Régiós részvényindexek BUX 38 751,18 0,3% -10,8% -10,9% -23,6% -16,2% 12,9% ATX 3 361,63 0,5% 2,6% 2,3% -12,9% -3,0% 6,4% PX 1 320,25 0,8% -0,2% -1,0% -7,4% 13,5% 31,2% WIG20 57 836,79 2,2% 1,2% 0,1% -16,5% -12,6% -4,2% Magyar blue chipek OTP 8 800 3,2% -15,9% -18,5% -47,0% -43,9% 2,6% Mol 2 516 -1,7% -11,5% -17,7% -0,2% 9,7% -8,4% Richter 7 200 -1,4% -6,1% 0,7% -17,5% -9,7% 3,6% Magyar Telekom 379 1,6% -7,8% -2,4% -7,9% -6,9% -17,4% Nyersanyagok WTI 115,07 0,0% 1,8% 9,9% 53,0% 73,5% 131,7% Brent 121,87 1,9% 7,3% 13,0% 55,4% 74,8% 137,3% Arany 1 857,22 0,3% 0,2% -2,7% 1,9% -2,0% 47,1% Ezüst 22,07 0,0% 1,3% -4,5% -5,2% -20,8% 27,0% Devizák EURHUF 392,9500 -0,2% 2,7% 3,9% 6,6% 12,9% 27,5% USDHUF 364,5346 -0,9% 1,7% 1,7% 12,5% 27,6% 32,2% GBPHUF 462,5449 -0,2% 2,8% 2,5% 5,3% 14,1% 30,7% EURUSD 1,0780 0,6% 1,0% 2,2% -5,2% -11,5% -3,6% USDJPY 127,1200 0,0% -0,4% -2,0% 10,4% 15,6% 14,6% GBPUSD 1,2646 0,2% 0,6% 0,7% -6,6% -10,8% -1,7% Kriptovaluták Bitcoin 31 731,22 11,0% 9,1% -17,8% -31,3% -11,1% 1 340,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 2,76 0,0% -3,9% -4,5% 84,0% 73,5% 24,5% 10 éves német állampapírhozam 1,05 9,0% 1,9% 16,1% -684,4% -668,5% 258,2% 10 éves magyar állampapírhozam 7,3 1,7% 4,9% 4,1% 59,4% 145,0% 133,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

