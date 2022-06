Az adatnál ma nincs nagyobb kincs, de tudni kell használni

A hűségprogramok digitális transzformációban betöltött szerepéről, az adatvagyon hatékony kezeléséről, és az agilis működésről volt szó a Portfolio Digital Transformation 2022 konferenciájának negyedik szekciójában.

Hogyan válik egy hűségprogram a digitális transzformáció kulcselemévé?

Mag István – MOL csoport

Azt, hogy a hűségprogramok milyen fontos szerepet játszanak a globális vállalatok üzleti sikerében a következő adatokkal szemléltette Mag István:

Az Amazon értékesítéseinek 50 százaléka személyre szabott ajánlat.

A Netflixnél a felhasználók által kiválasztott ajánlatok 80 százaléka volt személyre szabott.

A Starbucksnál minden második elköltött dollár átment a jutalomkártyán.

Ezeknek a cégeknek globális ügyfeleik vannak, így elvárásokat ébresztenek az ügyfelekben a többi piaci szereplő felé is. A MOL is éppen ezért akar analógból olyan digitális kiskereskedővé válni, amely különböző kényelmi és integrált mobilitási szolgáltatásokat kínál az ügyfeleinek. A cél, hogy a hűségprogram a MOL szolgáltatásainak „közös nevezője” legyen, amely egy csatornán teszi elérhetőév és kínál kedvezményeket a vásárlóknak. Ehhez applikációt is fejlesztettek, amely Horvátországban az INA Loyalty, a Szlovéniában a MOL Loyalty, itthon pedig a MOL Move néven indult el.

A pontgyűjtés által a vásárlók egyre magasabb tierekbe lépnek, a VIP-vel a csúcson, ahol akár több tízezer forintot is spórolhatnak egy vásárlással. A működést robosztus marketing és ügyfélkezelési automatizációs rendszer támogatja.

A MOL figyelemreméltó sikereket is el tudott érni a fejlesztéssel: A 2019-es indulás óta már 1 millióan töltötték le az alkalmazást, a bevételt pedig 30 százalékkal tudták növelni. A MOL kiskereskedelmi üzletága 9 országban van jelen, és a tervek szerint hamarosan még több szolgáltatással egészítik ki a programot. A rövid távú célok között szerepel, hogy hamarosan a limósok, és az elektromos töltőt használók is tudjanak pontot gyűjteni. Szintén a tervek között szerepel egy e-keresleti platform elindítása.

Mikor tud értékes lenni az adatvagyonod, és hogyan kezeld a leghatékonyabb módon?

Németh Norbert – Grape Solutions

Az adatvezérelt döntéshozatal (DDDM) már régóta itt van velünk, most már a túlélés zálogának tekinthető. A DDDM-et ma már nem lehet megspórolni, de az empirikus, tapasztalati döntéshozatal szerepét továbbra is meg kell őrizni, és a kettőt együtt kell alkalmazni. A bankoknál 65 százalékban adatok alapján hozzák meg a döntéseket. Ehhez a számhoz a többi szektornak is közelítenie kell, ha nem akar lemaradni. Ahhoz, hogy az adatvezérelt folyamatokat tovább lehessen fejleszteni, az üzleti intelligencia képességeket is erősíteni kell. Fel kell készülni arra, hogy egyre nagyobb mennyiségű adatot kell feldolgozni, és ezt automatizálni kell.

A szabályalapú folyamatok 70-80 százaléka automatizálható, ráadásul nem invazív technológia és hamar hozza a megtérülést. Ennek ellenére a penetráció alacsony: a leginkább élenjáró terület a gyártás, ahol a folyamatok 35 százalékát automatizálták. Németh szerint fontos tanulság, hogy a dobozos termékek jók lehetnek, de a digitalizációban az egyedi igények figyelembevétele is nagyon fontos.

A frontend nem csak weboldal

Bodnár Péter – ShiwaForce

Bodnár szerint a digitalizáció nem csak az ügyfelek kiszolgálásáról szól, hanem a belső folyamatok újragondolásáról és a szervezeti folyamatok digitális alapokra helyezéséről. Az agilitás megteremtése elengedhetetlen a hatékony digitális működéshez, hiszen ez biztosítja a szükséges eszköztárat, amelyet készségszinten kell alkalmaznia a vállalatoknak.

A bevezetést a legtöbb esetben az eszközök, vagy a tudás hiány akadályozza. Agilis coachok képzésével és „csatasorba” állításával könnyen le lehet küzdeni ezeket az akadályokat.

