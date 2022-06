Csak egy dolog sikkad el a digitalizációban: az ember

Az ellátási láncok ellen irányuló kibertámadások kivédéséről, a szervezeti kultúra és a digitális transzformáció kapcsolatáról, az adatvédelemről és a jövőbiztos vállalatok digitális megoldásairól beszéltek meghívott előadóink a Portfolio Digital Transformation 2022 konferenciáján.

Hogyan kell proaktívan védekezni az ellátási láncokat célzó kibertámadások ellen?

Sipos Péter – Inter-Computer-Informatika Zrt.

Sipos Péter történelmi példákkal és a közelmúlt eseményeinek – koronavírus, Evergreen, orosz-ukrán háború – felemlegetésével indította az előadását, felhívva a figyelmet a globális ellátási láncok sérülékenységére. Az ellátási láncokra jelenleg a hackerek jelentik az egyik legnagyobb kockázatot, és erre minden vállalatnak fel kell készülnie.

A BlueVoyant szoftver a belső beszállítói ökoszisztémát monitorozza, és a kisebb vállalatoknak is segíteni tud abban, hogy kivédjék a támadásokat. Az ehhez hasonló megoldások segítségével el lehet kerülni olyan incidenseket, mint amilyen például a Colonial Pipeline ellen intézett támadás is volt. Az már önmagában nem elég, ha erős tűzfallal és kibervédelemmel rendelkezik cégünk, a kisebb beszállító partnereket is meg kell védeni, hogy biztosítsuk az ellátási láncunk zavartalan működését.

Szervezeti kultúra és digitális transzformáció – „People before tech”

Füredi Júlia - Sparq Tech

A szakember szerint tévedés, hogy az adat lenne a legfontosabb vagyon egy vállalkozásnál. Minden transzformációs kezdeményezésnek ugyanis az ember a legfontosabb tényezője. Pszichológiai értelemben biztonságos közeget kell létrehozni, amelynek a legfontosabb alapelve, hogy az alkalmazott „önmagát hozhatja” a munkahelyre. Sokszor esnek a szervezetek abba a hibába, hogy nem figyelnek az egyéni kvalitásra, és nem tartanak igényt a diverzitásra. Pedig, ha ezek teljesülnek, azzal megvalósítható a szervezeti bátorság, amely minden innovációs és ezáltal transzformációs kezdeményezésnek is az alapja.

A digitális gazdaság csapdái – jogász szemmel

Dr. Nagy Dániel - Kinstellar

Az digitális átállás nem mindig sikeres, a projektek 70 százaléka a McKinsey kutatása szerint kudarcot vall. Ennek egyik oka lehet az adatvédelem, amelybe sokszor buknak vele a vállalatok. A szakember példaként három vállalatot hozott – Target, Amazon, IBM – ahol úgy éltek vissza az ügyfelek személyes adataival, hogy a módszert a jogi szervezet eleinte jóváhagyta. Később ezek a vállalatok, a fogyasztói bizalom csökkenésével komoly üzleti károkat szenvedtek el.

Digitalizációs megoldások egy jövő biztos vállalkozásnak

Bözöri Dániel – T-Systems

A vállalatoknak a digitális transzformáció előtt szervezeti és IT problémákkal kell megküzdeniük, valamint a kulturális gátakat is le kell törniük. Emiatt nagyon sok megoldást rosszul vezetnek be, vagy nem is az adott problémára fejlesztenek eszközt.

Fontos, hogy az új folyamatokat alulról érdemes megváltoztatni, hiszen a valós problémák gyakran csak innen látszódnak, az alsó szinteken végzett folyamat ráadásul eltérhet attól, amit a felső szinteken hivatalosan adminisztráltak. Ennek megoldására hatékony változásmenedzsment technikák alkalmazására is szükség lehet.

Fotó: Stiller Ákos