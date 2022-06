Egy korszak vége: távozik a Facebook ügyvezető igazgatója

Ez egy korszak vége. Jó barátom és társam, Sheryl Sandberg 14 év után távozik a Meta vezérigazgatói posztjáról - így jelentette be saját közösségi oldalán a távozás hírét Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, aki szokatlannak nevezte, hogy egy ilyen üzleti partnerség ilyen hosszan kitartson.

Bejegyzéséből az is kiderül, hogy a lemondott operatív vezér továbbra is tagja lesz a Meta igazgatótanácsának. A megüresedett pozíciót Javier Olivan fogja betölteni, aki mostantól az integrált hirdetési és üzleti termékekért is felel, amellett, hogy továbbra is az infrastrukturális, integritási, elemzési, marketing, vállalati fejlesztési és növekedési csapatokat is irányítja. "Ez a szerepkör azonban különbözni fog attól, amit Sheryl eddig betöltött. Ez egy hagyományosabb COO szerepkör lesz, ahol Javier olivan a belső és az operatív működésre fog összpontosítani" - fogalmaz a Facebook alapítója.

Zuckerberg felidézi, hogy amikor Sheryl Sandberg 2008-ban csatlakozott a céghez, akkor ő még csak 23 éves volt és alig tudott valamit a vállalatvezetésről. "Még nem volt nyereséges üzletünk, és küzdöttünk azzal, hogy egy kis startupból valódi szervezetté váljunk" - írja Zuckerberg. "Sheryl megtervezte a hirdetési üzletágunkat, nagyszerű embereket vett fel, kialakította a vezetési kultúránkat, és megtanított arra, hogyan kell egy vállalatot vezetni. Világszerte emberek millióinak teremtett lehetőséget, és az ő érdeme, hogy a Meta mára oly sok mindent elért" - értékeli munkáját a Facebook alapítója.

A cég működését jól ismerők úgy írnak róla, hogy Sandberg volt a globális üzleti élet egyik legismertebb alakja, miután véghezvitte azt, hogy egy startupból hatalmas technológiai óriás vált. Szerepe megkérdőjelezhetetlen és kulcsfontosságú a Facebook felemelkedésében, Zuckerberg mellett a vállalat legismertebb arca volt.

Sheryl Sandberg saját bevallása szerint nehezen hozta meg a döntését, amit azzal indokolt, hogy többet időt akar fordítani a filantróp tevékenységére és az alapítványára.

A Meta Platforms árfolyama a szerdai kereskedésben 2,6%-os mínuszban zárt. A nap első felében még emelkedett a közösségi médiaóriás árfolyama, majd fokozatos lecsorgás jellemezte a papír kurzusát, és a hivatalos bejelentés előtt pár perccel kezdték még jobban eladni a papírt nagy forgalom mellett. Az első nem hivatalos hírek 21:30 után érkeztek a legnagyobb hírügynökségek oldalára.

Címlapkép: Sheryl Sandberg, a világ vezető internetes közösségi portáljának, a Facebook-nak az üzemeltetési vezetője (b) a kongresszusi meghallgatása előtt Washingtonban 2018. szeptember 5-én. A törvényhozók azt szeretnék megtudni a felsővezetőktől, hogy milyen intézkedéseket hajtanak végre az online tartalmuk védelme érdekében, legfőképp az orosz propagandát és esetleges beavatkozást, valamint a politikai cenzúrát illetően. Forrás: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo