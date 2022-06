Eséssel fejezték be a napot az amerikai indexek

Bár az utóbbi napokban zajlott egy pozitív technikai jellegű korrekció, vannak olyan technológiai részvények a piacon, amelyek új csúcsokkal flörtölnek most is, miközben a nagy többség rengeteget veszített az értékéből. Ezek a papírok nem egy megszokott növekedési pályát futnak be, emiatt a hedge fund-ok és spekulatívabb szereplők radarjáról eltűntek tavaly. Az alacsony árazás és a kisebb kockázat miatt mostanában azonban ismét rájuk találtak a befektetők. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a következő időszakban nem szeretné elkapni őket a medve. Hogy ennek mik lennének a jelei, azt a technikai elemzés segítségével tárnak fel.