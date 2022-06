Többéves hátrányt lehet ledolgozni az agilis transzformációval

Digital Transformation konferenciánk 3. szekciójának "End-to-end digitális ügyfélkiszolgálás és agilis működés – Hogyan lesz elégedett ügyfelem a 21. században?" c. panelbeszélgetésén a vállalatok agilis és digitális transzformációjáról, a vállalati, szervezeti működésről beszélgettek a terület szakértői.

Hoffmann Bence (ShiwaForce) szerint mindenki az agilitásban, a digitális transzformációban külön-külön életciklusban jár, nagyon érdekes napi kihívásokkal szemebsülnek a ShiwaForcenál, amikor ilyen projekteken dolgoznak. A valódi omnichannel azt jelenti, hogy ha valahol elkezdi a folyamatot, akkor máshol is befejezheti. A time-to-market idő csökkentése arról szól, hogy ma minden szervezet küzd a belső folyamatok változásával, hogyan lehet felgyorsítani. A felgyorsult működést nem csak a piaci, a szabályozói változások is felgyorsíthatják. A változás biztonsága, ha jól beállítható és megszokható, akkor nem egy sokkhatásként érinti a szervezetet, hanem egy folyamatos jóérzéssel társul a változás. Az agilis szervezeti változás akkor tud érvényesülni, ha felülről jövő erős támogatásra épül, de rengeteg jó ötlet jön az alkotói rétegből, szakértői szintről, ezeket érdemes támogatni. Rengeteg digitális képzés elérhető online, ezek támogatása szintén fontos.

Polgár Zoltán (Magyar Posta) szerint a Postánál az agilitás ma elsősorban azt jelenti, hogy a fejlesztési projekteket nem vízesés módszertannal hajtják végre, ugyanakkor a digitális transzformációban is jelentős előre lépéseket tettek. A végpontokon dolgozók számára 2018-ban 8 ezer darab PDA-t (digitális eszközöket) helyeztek éles üzembe. Emiatt a levélküldeményt kézbesítőknek, akik eddig bejárták a környéküket, és bedobálták a levelet a postaládákba, megváltozott s mindset-béli hozzáállása is a digitális eszközökhöz. Amikor a digitális transzformáció mellett elszánta magát a menedzsment, az egy jól végiggondolandó halmaz, hogy hova kellene tenni a hangsúlyokat, ám ez a mai napig rendszeresen újra priorizálásra kerül. A munkavállalóknak is ki kell ezen igazodni, 25-ből 20-22 ezer nem fehérgalléros dolgozója van a társaságnak, emiatt ez kihívásokkal jár. Most az acél, hogy a kézbesítők úgy kapják meg a küldeményeket, hogy ahol körbejárnak, a területi sajátosságok szerint, abban a sorrendben kapják meg a küldeményeket, ahogy végig fogják járni a területet. Sok helyen ez ma még 2-3 órába telik, amíg sorba rendezik a küldeményeket. Ezzel is tudják javítani a munkaerőellátási problémákat. A Postánál is küzdenek a régi rendszerekkel, van egyfajta diszkrepancia a szervezetben, de nagyon erős törekvés van arra, hogy ezeket megszüntessék.

Szegedin András (Magyar Telekom) kifejtette, hogy esetükben az agilitás kapcsán nagyon gyorsan jöttek az első eredmények, a régi üzlet-IT kapcsolatokból áttértek az agilis együttműködésre, az új keretrendszert használva sprintekben és negyedévekben dolgozva fel tudtak dolgozni egy többéves hátrányt. Az agilis transzformáció náluk komoly felkészüléssel zajlott, volt ehhez külső segítségük is, a Telekom azt tűzte ki célul, hogy a UX legyen első helyen, a transzformáció során az ügyfélutat vizsgálták, és azt, ehhez az üzlet hogyan tud alkalmazkodni. Megtervezték, hogy milyen utat jár végig az ügyfél, és ennek mentén jöttek létre a tribe-ok. A digitális transzformáció nem egyszerű és gyors folyamat, évek kérdése, és az is elképzelhető, hogy a kollégák generációváltásval juthat el oda, hogy végigmegy az egész szervezeten. Az ügyfélvisszajelzések beépítése a szervezet működésébe az agilitás alapja, optimalizálni kell, ügyfélvisszajelzésekkel dúsítva.

Tátrai László (SPAR Magyarország) kifejtette, hogy náluk a dolgozók 90 százaléka kékgalléros, nekik meg kell tanítani, hogyan kell használni egy számítógépet, minden eredményért meg kell küzdeni. A Spar üzletekben működő önkiszolgáló kasszák bevezetése nem üzleti, hanem IT -projektként került megvalósításra. Az összes olyan terméket, amin van vonalkód, be tudja olvasni az így létrejött rendszer, a fejlesztést 7 hónap alatt hajtották végre. A Spar IT-részlegén a legfőbb gondolatunk most, hogy „stop starting, start finishing”, azaz ne újabb fejlesztésekbe kezdjenek bele, hanem fejezzék be az eddigieket megfelelően. A website-on és a mobilappon meglévő adatokból lehet értéket generálni, mintegy 150 ezer mobilos felhasználóval rendelkezik a Spar, őket jól ismerik, adatvezérelt alapon kommunikálnak velük. „Ugyanakkor nem tehetjük meg, hogy nem adunk szórólapot vagy 20%-os kupont, mert sok ügyfélt elveszítenénk” – tette hozzá Tátrai László. A covid miatt a digitális fejlődés iránti igény a cégen belül felerősödött, ma már az üzleti oldal is kifejezetten igényli ezt, nem csak az informatika.