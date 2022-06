Új szintre emelheti a napenergia-forradalmat az EU mesterterve - Itthon is valósággá válhat a kötelező napelem-telepítés az ingatlanok tetején

Az Európai Unió új napenergia-stratégiájához mérhető, a teljes unió gazdaságát átfogó napenergia-fejlesztési terv még nem volt az EU történetében. A stratégia lehetővé teszi a napenergiában rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását, ezáltal fontos mérföldkő a klímacélok eléréséhez és az orosz energiahordozóktól történő függetlenedéshez vezető úton.

Az Európai Bizottság május 18-án mutatta be az orosz energia importjáról való uniós leválás tervét, a REPowerEU csomagot, mely 2027-ig függetlenítené az EU-t az orosz energiától, és a számítások szerint mintegy 210 milliárd euró addicionális beruházási igénnyel. Az intézkedési terv az energiamegtakarítás és energiahatékonyság növelésével, az ellátás új forrásokkal való változatosabbá tételével, a fosszilis energiahordozók kiváltásával, illetve a megújuló energia kapacitások telepítésének felgyorsításával érné el a célt. Így a megújulók arányát a teljes energiamixen belül 2030-ig 45%-ra emelnék, miután a tavaly nyári 'Fit for 55' csomag már 40%-ra növelte a korábbi 32%-os uniós célt.

A terv megvalósításában jelentős szerep hárul majd a napenergiára - derült ki a REPowerEU részeként bemutatott uniós napenergia-stratégiából. Ennek célja, hogy 2025-ig legalább 320 GW-ra bővüljön az EU-s fotovoltaikus kapacitás, ami a jelenlegi telepített kapacitás és bővülési ütemének legalább a megduplázását jelentené. Az évtized második felében pedig tovább fokoznák a telepítési tempót, 2030-ig 600 GW-ra növelve az uniós fotovoltaikus kapacitást. A stratégia a fotovoltaikus technológia mellett megemlíti a koncentrált napenergiában (CSP) vagy naphőerőművekben rejlő lehetőséget is, és az általa kijelölt cél szerint 2030-ig meg kell háromszorozni a napenergiából származó hőtermelés jelenlegi szintjét.

A stratégiai célszámok elérése érdekében a Bizottság négy kezdeményezést javasol, ezek egy napelemes tető kezdeményezés (Solar Rooftop Initiative), egy széles körű - egyebek mellett az energiaközösségek terjedését is meggyorsító - engedélyezési reform, valamint a blokk munkaerőhiányának kezelését, illetve a fotovoltaikus technológia "belföldi", uniós gyártásának nagyobb támogatását célzó programok.

A kezdeményezések közül – úttörő jellege miatt – külön figyelmet érdemel a napelemes tető kezdeményezés. Becslések szerint az EU-ban található ingatlanok tetőfelületére telepíthető napelemes rendszerek a közösség villamosenergia-fogyasztásának közel 25%-át is képesek lehetnek fedezni, ami meghaladja a földgáz uniós árammixben elfoglalt részarányát is.

A kezdeményezéssel a Bizottság egyik célja, hogy a tetőre telepíthető naperőművek engedélyeztetési folyamatának hosszát legfeljebb 3 hónapban maximalizálja. Azt is biztosítanák, hogy minden új épület "napenergia-kész" legyen: ez azt jelenti, hogy az ingatlanoknak már a tervezése során szemponttá tennék, hogy a helyszín besugárzási adottságaihoz alkalmazkodó, a napenergia-termelés optimalizálását lehetővé tevő kialakítással épüljenek meg, az utólagos költséges szerkezeti beavatkozásokat feleslegessé téve.

Kötelező lesz a napelem-telepítés a tetőkön

A kezdeményezés talán legérdekesebb része, hogy a 2020-as évtized második felében fokozatosan kötelezővé tenné a napelemek ingatlanokra történő telepítését is:

2026-ig minden új, 250 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterületű középület és kereskedelmi épület esetében;

2027-ig minden meglévő, 250 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterületű középület és kereskedelmi épület számára;

2029-ig minden új lakóépületen.

A tagállamoknak robusztus támogatási rendszereket kell létrehozniuk a tetőre telepíthető napelemes rendszerek terjedését elősegítendő, beleértve az ezekkel kombinálható energiatárolókat és hőszivattyúkat is, kiszámítható, 10 évnél rövidebb megtérülési időt biztosítva. A lehető leggyorsabb kapacitásbővítés érdekében szükség esetén a legmegfelelőbb épületeknek elsőbbséget kell élvezniük a támogatási programban, a napelemek telepítését pedig tetőfelújítással és energiatárolással is célszerű kombinálni, amihez egyablakos ügyintézési rendet kell kialakítani a Bizottság szerint.

Az Európai Bizottság azt is biztosítani kívánja, hogy a többlakásos épületekben lakók is indokolatlan költségek nélkül, hatékonyan gyakorolhassák kollektív önfogyasztáshoz való jogukat. Továbbá, a tagországoknak 2025-ig minden 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú településen elő kell segíteni legalább 1 megújulóenergia-alapú energiaközösség létrejöttét. A testület a már meglévő napelemes rendszerek költséghatékony bővítése útjában álló akadályok megszüntetését is kiemelt fontosságúnak tartja.

Régóta várt nagy lehetőség

A REPowerEU kétségkívül a valaha volt egyik legambiciózusabb, történelmi jelentőségű energetikai stratégia: ilyen, a teljes EU gazdaságát átfogó napenergia fejlesztési terv még nem volt az EU történetében, de egyik EU tagország gazdaságára vetítve sem – értékelt Lugos Roland, a napelemes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások piacainak meghatározó szereplője, az Optimum Solar Zrt. ügyvezetője a Portfolio-nak. Azt gondolom, hogy ez egy régóta várt „nagy lehetőség” minden gazdaságnak, tagországnak és benne a gazdaságot működtető vállalkozásoknak, legyen szó óriásvállalatról vagy családi gazdaságról, agráriumról vagy szolgáltató szektorról. Most adott a lehetőség arra, hogy az energetikai szektor zöld-átállása sikeres legyen és ne több évtizedre húzódjon el, hanem minél előbb megvalósuljon, már csak azért is, mert a zöld-átállás nem szükségszerűen jár a gazdaság visszaesésével, sőt a klímabarát technológiák munkahelyeket teremtenek és iparfejlesztési lehetőségeket is jelentenek – fogalmazott.

Az EU napenergia-stratégiája fontos mérföldkő lesz abban, hogy valóban elérhetővé váljanak a klímacélok, az orosz energiahordozóktól történő függetlenedés, valamint a napenergiában rejlő lehetőségeket is maradéktalan kiaknázhassuk.

A stratégián belül a napelemes tető kezdeményezés jelentős építőköve az egész terv megvalósulásának: habár az ötlet nem új, hiszen a szektor és a piaci szereplők régóta hangsúlyozzák a meglévő tetőfelületek napenergia célú hasznosításának fontosságát, az ezt kötelezővé tevő szabályozást csak üdvözölni tudjuk – mondta Lugos Roland. A tetőfelületek energetikai hasznosítása lévén jelentős kapacitásnövelés érhető el, ezért nem mindegy mikor és mit kezdünk az ingatlanok tetejével. Az Optimum Solar ügyvezetője fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra is, hogy

egy 2019-es EU-s kutatás szerint a tetőfelületek összterületét és technikai potenciálját rangsoroló listában Magyarország a 27 tagállam közül a 9. helyen áll! Hazánk tehát kiváló adottsággal rendelkezik e téren is, ám jelenleg a kihasználtság rendkívül alacsony, 2019-ben 0%-os volt.

Az ingatlanok tetejére telepített napelemes rendszerek a jövőben csak energiatárolókkal kiegészülve tudnak hosszú távon hatékonyak lenni. Az energiatárolók jelentőségére az illetékes európai szakmai szervezet, az EASE (European Association for Storage of Energy) is felhívta a figyelmet, miszerint a 2030-ig elérendő megújuló kapacitási célok mellett szükséges az energiatárolás vonatkozásában is célokat megfogalmazni.

A REPowerEU árnyékában külön örülünk annak, hogy Magyarország már aktívan foglalkozik az energiatárolás kérdésével, lévén a legutóbbi METÁR-tender egyik feltétele volt az energiatárolási kapacitás építése. Ez esetünkben azért is fontos, mert a hálózatfejlesztési átmenet során az ellátásbiztonság megteremtésében az energiatárolóknak kulcsszerepet kell kapniuk. Az mindenképpen üdvözlendő, hogy a kormány e téren jelentős támogatási keretet tervez a fejlesztések finanszírozására – emelte ki a szakember.

Mindezeken túl az energiahatékonyságnak is jelentős szerepe van a REPowerEU által kijelölt irány elérésében, hiszen a meglévő épületeket és energiafelhasználást is tovább lehet hatékonyság szempontjából fejleszteni – fűzte hozzá.

A teljes gazdaság átalakulását hozhatja a napenergia

Nem szabad elfelejteni, hogy az EU napenergia-stratégiája nem pusztán arról szól, hogy napelem paneleket telepítenek a tetőkre: a napelemre alapozva átalakítható a teljes gazdaság, olyan lökést ad a zöldítési erőfeszítéseknek, amelyek sok csatornán keresztül hatnak egy országra. A napelemek révén még inkább elősegíthető például a közlekedés zöldítése. Ne feledjük, hogy ma a közlekedési szektor az egyik legnagyobb szén-dioxid kibocsátó. A napenergia révén tovább tud terjedni az elektromos autózás, de agro-pv telepítésekkel modernizálható a mezőgazdaság is (nem beszélve az elektromos traktorok és mezőgazdasági gépek alkalmazásáról), és számos nemzetgazdasági szempontból fontos iparági szereplő tud áttérni a zöldenergiára, amivel nem csak függetlenedni tud energetikai szempontból, hanem a költségeit is csökkenti – mindezt klímabarát módon – hangsúlyozta.

További fontos hozadéka a stratégiának, hogy az komplex módon hat az innovációra: a különböző megújuló energiatermelő módok hibrid alkalmazása mind-mind olyan lehetőségeket nyújtanak, amelyekkel teljesen a fogyasztó-termelő energiaigényeire szabható a rendszer. Az innováció másik oldala az okos energetikai rendszerek megteremtése, amelyek egyértelműen a jövőt jelentik ebben az iparágban is.

Végül, de nem utolsó sorban a REPowerEU stratégia kiemelten kezeli az ellátási-lánc problémák enyhítésére is tervezett uniós napelem-gyártást: ez szintén olyan eleme a stratégiának, amely közvetlenül a magyar piacnak is jó, mert ha a hazai piaci szereplők is Európából vásárolnak, akkor jelentős kockázatokat tudnak mérsékelni, amely az árban is megmutatkozhat – a cél mindenképpen az, hogy olcsóbbá tegyék a napenergiát Európában.

Mindehhez természetesen sok minden egyéb is kell, például pénzügyi ösztönzők és edukáció, innovációk támogatása, de mi nagyon bízunk abban, hogy ez a stratégia – amelyhez a napokban 300 milliárd eurós keretet is meghirdettek az eddig kétkedőket is meggyőzi a napenergia nélkülözhetetlen szerepéről – mondja Lugos Roland. Az EU-s napenergia stratégia célkitűzéseinek a magyar energiastratégiába történő implementálása komoly, több száz milliárd forintos fejlesztéseket tesznek szükségessé, amelynek egyrészt a finanszírozási oldalát is, másrészt a technológiai-műszaki feltételeit is meg kell teremteni. A Magyarország esetében 2030-ra prognosztizált több mint 6 ezer és 2040-re célul kitűzött 12 ezer MW napenergia kapacitás amellett, hogy hálózatfejlesztést igényel, intenzív energiaforrás diverzifikáció és tárolókapacitás fejlesztés révén érhető el.

Vissza nem térő alkalom

A napenergia Magyarország egésze számára stratégiai jelentőségű energetikai kérdés: valamennyi ágazatban hasznosítani lehet, kezdve az agráriumtól, ahol agro-PV megoldások szükségesek, a gyáriparon át, mely esetében a napenergiával kiegészített geotermikus energetikai rendszerek és hidrogén-létesítmények lehetnek a zöldenergia forrásai, egészen a háztartásokig (HMKE és energiatárolás). Ezek a beruházások természetesen támogatások és kedvező pénzügyi ösztönzők nélkül jelenleg nem hatékonyak, példának okáért az agro-PV beruházásokat a világon mindenütt csak támogatásokra alapozva tudják megvalósítani.

Mindezekkel együtt azt gondolom, hogy a meghirdetett EU-s napenergia stratégia és a kormány által tervezett napenergia-beruházásokat támogató fejlesztések soha vissza nem térő alkalmat jelentenek ahhoz, hogy Magyarország teljes mértékben ki tudja használni napenergia-potenciálját, amely kimeríthetetlen zöldenergia-forrást jelent

– mondta Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. ügyvezetője.

Újfajta naperőművek, napelemes autók és az európai gyártás felélesztése – erről szól még a terv



A fentieken túl a napenergia-stratégia más területen is intézkedéseket javasol. Így szerinte a megújuló aukcióknak támogatniuk kell az olyan technológiákat, amelyek képesek csökkenteni a hálózati stabilitás és rendszerintegráció biztosításának költségeit, például a koncentrált napenergiát és az akkumulátoros energiatárolóval ellátott fotovoltaikus naperőműveket.



A tagállamoknak fel kell térképezniük és meg kell határozniuk az új lehetséges telepítési helyszíneket is, ahol további jelentős napenergia-termelő kapacitás létesíthető. A Bizottság ösztönzi az agrár- és napenergia-termelést egyszerre lehetővé tevő agri-PV rendszerek és úszó naperőművek telepítését, de a járművekbe, épületekbe és szállítási infrastruktúrába - például az autópályák zajvédő falába - integrált napelemes megoldások elterjedését is kívánatosnak tartja.



A fentieken túl a stratégia kiterjed a hálózatfejlesztési, innovációs és digitalizációs teendőkre, kitér a finanszírozás kérdéseire, a nyersanyagellátás és az egész ellátási lánc ellenállóképességének és fenntarthatóságának szükségszerű növelésére, illetve egyebek mellett az uniós saját gyártás fejlesztésének feladatára is. A technológiai és ipari vezető szerep megőrzése és visszaszerzése érdekében az olyan területeken, mint a napenergia és a hidrogén, valamint a munkaerő támogatása érdekében a Bizottság egy uniós napenergia-ipari szövetség és egy nagyszabású szakképzési partnerség létrehozását is javasolja.

Címlapkép: Getty Images