Befagynak az IT-fejlesztések? Digitális jegybankpénzt vezet be Magyarország? Jön az AI a bankokban?

A napokban zajlott le a jubileumi 10. Financial IT konferenciánk, ahol a banki digitális fejlődésről banki felsővezetőkkel, IT-vezetőkkel, fintech szakértőkkel és a legnagyobb banki IT-beszállítókkal vitattuk meg a banki informatika legfontosabb kérdéseit. Több kérdésben a szakmai közönség véleményét is kikértük, következzenek a válaszok.

A bankszektorra nagyjából 300 milliárd forintos különadó kivetését jelentette be a kormány múlt héten, a részletek már szivárognak, de a pontos szabályokat még nem ismerjük. Mindeközben a bankszektor 2022 első negyedévében a Magyar Bankszövetség szerint már veszteséges volt, igaz, a teljes kép nem egészen ezt mutatja, erről ebben az elemzésünkben írtunk. Ugyanakkor akár nyereséges, akár veszteséges a szektor, a különadóknak biztosan lesz hatása a banki működésre, a szolgáltatások árára, a bankok befektetési kedvére.

Financial IT konferenciánkon a banki felsővezetők mellett a közönséget is megkérdeztük, vajon az IT-büdzséken csattanhat-e az ostor, ám a válaszok majdnem fele szerint nem lesz nagy költségvágás a banki IT-részlegeken, sőt, 29 százalék szerint egyenesen "előre menekülve" IT-fejlesztéseket indítanak a bankok, és csupán a válaszolók kevesebb, mint negyede gondolta azt, hogy az IT-költéseket visszafogják a bankok.

A bankok azonban nem csak a különadóktól szenvednek, a banki tapasztalattal rendelkező informatikusokra is vadászni kell, miközben a legacy rendszerek üzemeltetésére is egyre nehezebb jó munkaerőt találni, és a digitálisan képzett tehetségekre lenne szükség a banki megújulás támogatására. Az úgynevezett talent gap jelenségről a szakmai közönséget is megkérdeztük, a válaszadók kétharmada szerint óriási a digitálisan képzett munkaerő hiánya, harmaduk szerint pedig ugyan nincs "dráma", de kellenének az új/átképzett szakemberek a bankokba.

A mesterséges intelligencia banki hasznosítása és a technológiában rejlő lehetőségek fókuszterülete volt rendezvényünknek, a közönség ennek kapcsán is nyilatkozott. A válaszadók 56 százaléka azt mondja, hogy az AI töbnb területen hasznos, de mérsékelt változásokat hoz, ugyanakkor a közönség 40 százaléka úgy gondolta, hogy minden banki területen ott lesznek a mesterséges intelligencia megoldások, és alaposan felforgatják az alapműködést is.

Szintén a mesterséges intelligencia jelentheti a választ az ügyfélélmény javítására, az egyénre szabott, adatalapú ügyfélkiszolgálás elérésére. Legalábbis 2/A szekciónk közönségének 57 százaléka így voksolt, 21 százalék szerint viszont a munkatársak képzése, edukációja segíthet ebben, míg 14 százalék a klasszikus digitális fejlesztések mellett szavazott.

2/A szekciónk második szavazásán az is kiderült, a szakmai közönség szerint ma még az ESG szempontok marginális helyet töltenek be a banki informatika megszervezésében, az IT-döntéshozatalban: a bankszakmai és a költség szempontok ma még fontosabbak a szavazóink 52 százaléka szerint. Egyes területen, például hardverek beszérzésél ugyanakkor előfordulnak ESG-hatáselemzések (20%) és a közönség 21 százaléka nyilatkozott úgy, hogy előfordult már, hogy a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vették.

Payment szekciónkban a nemzetközi fizetési trendekről, a hazai fizetési szokásokról volt szó, a szakmai közönségünket a BNPL-trendről kérdeztük meg első körben. A legtöbben (52%) arra szavaztak, hogy középtávon Magyarországon is el fognak terjedni a gyakran ingyenes, percek alatt igénybevehető részletfizetési megoldások, ugyanakkor 29 százalék szerint csak lassan fog megjelenni itthon, és 17 százalék szavazott úgy, hogy nagyon gyorsan meg fognak jellenni a BNPL-megolások az online boltokban.

A digitális jegybankpénzeket (CBDC-ket) számos jegybank vizsgálja, de egyelőre kevés még a tesztmegoldás is, amelyet kipróbáltak már. Magyarországon is folyamatban van egy ilyen vizsgálódás, sőt, a jegybank már a blockchain technológiát is teszteli egy játékos programmal. Szakmai közönségünk 52 százaléka gondolja úgy, hogy szuper lenne, ha egy digitális jegybankpénz bevezetésében Magyarország élen járna, 40 százalék szerint ráérünk erre majd akkor, ha már más tapasztalatokat szerzett, sőt, 16 százalék szerint egyenesen nincs is szükség Magyarországon ilyenre.

