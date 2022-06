Kisebb pluszban zárt Amerika

Portfolio 2022. június 06. 22:03

A magyar tőzsde zárva van ma Pünkösd miatt, a főbb nyugat-európai részvénypiacokon viszont lesz kereskedés hétfőn és az amerikai tőzsdék is kinyitnak délután. Az amerikai indexek komolyabb eséssel zárták a múlt hetet, ma viszont pluszban nyitottak, és zárásra is a pozitív tartományban maradtak. Emelkedtek az európai tőzsdék is.