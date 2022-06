Nagyon le akar már lépni a Burger King Oroszországból, de ez nehezebb, mint bárki gondolná

A Burger King nemzetközi terjeszkedésének alapját a közös vállalatok jelentették az elmúlt egy évtizedben. A hamburgeróriás franchise-hálózat segítségével tudott külföldön új éttermeket nyitni és működtetni, de a közös vállalati franchise-struktúra miatt most komoly akadályokba ütközik a kivonulása Oroszországból – írja a Reuters.

A Burger King anyavállalata, a Restaurant Brands International megvonta a támogatást az oroszországi éttermektől azután, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, és márciusban közölte, hogy eladná részesedését a közös vállalatból.

Egyelőre azonban nem tudott kilépni a partneri megállapodásaiból és bezárni a 800 oroszországi éttermét, amelyek franchise-rendszerben működnek. A vállalatnak pedig idén nem hogy profitot nem fog hozni az orosz tevékenység, de az első negyedévben még veszteséget is elkönyvelt el rajta.

Az orosz-ukrán háború hatásai mérhetőek, de nem számottevőek

– áll az cég legutóbbi, első negyedéves gyorsjelentésében. 2021-ben az oroszországi éttermek adták az értékesítési bevételek 2 százalékát és a Burger King-éttermek 2,9 százaléka van Oroszországban. A menedzsment várakozásai szerint 2022-ben nem fognak profitot realizálni Oroszországban és a január-márciusi időszakban 12 millió dolláros negatív hatása volt az üzletágnak a cégszintű EBITDA-ra, vagyis 2,6 százalékkal csökkentette azt.

A teljes kivonulással a gond az, hogy a jelenlegi nyugati szankciók nagyban leszűkítik a lehetséges vásárlók körét – mondták el az ügyhöz közel álló források a Reutersnek. Az egyik probléma jogászok szerint, hogy nagyon bonyolultak a jelenlegi, közös vállalaton alapuló franchise-megállapodások, amelyek eddig a Burger Kingnek úgy biztosítottak profitot a Whopper hamburgerek eladása után, hogy a saját pénzét nem kellett kockáztatnia. Nagy riválisával, a McDonald’s-zal ellentétben, amely tulajdonolja az oroszországi éttermek nagy részét és aki egy meglévő franchise-partnerének adja el őket, a Burger King tulajdonában egyetlen orosz étterem sincs.

A Restaurant Brands International 15 százalékos részesedéssel rendelkezik az orosz leányvállalatban, a Burger King Russia-ban.

A további tulajdonosok az orosz állami bank, a VTB, amelyet amerikai és európai szankciók is érintenek, a kijevi kockázati tőke társaság, az Investment Capital Ukraine, valamint Alexander Kolobov, a Burger King első számú franchise-partnere, aki 30 százalékos részesedéssel rendelkezik a közös vállalatban.

A Burger King anyacége szerint Kolobov miatt vannak még mindig nyitva az oroszországi éttermek, aki nem volt hajlandó bezárni őket. Kolobov azzal védekezett a Reutersnek, hogy soha nem volt teljes operatív irányítása, és nem volt felhatalmazása arra, hogy az éttermeket bezárja az összes vegyesvállalati partner beleegyezése nélkül.

Jelenleg a franchise jogok tulajdonosa nem tudja sem fizikailag, sem jogilag megakadályozni, a franchise partnerét abban, hogy tovább működjön – mondta el egy jogász a Reutersnek. A jogorvoslati lehetőségek időbe telnek és végül egy orosz bírósági tárgyalóteremben köthetnek ki.

Az Oroszországból való kivonulás egy új orosz törvény miatt is problémás, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy lefoglalja a távozó nyugati vállalatok helyi vagyonát. Közben a Burger King anyavállalatára és más amerikai székhelyű vállalatokra hamarosan a Biden-kormányzat új szabálya is lecsap - amely június 7-én lép hatályba -, és amely korlátozza, hogy az amerikai cégek bárkinek "vezetési tanácsadási szolgáltatást" nyújtsanak Oroszországban. Egyes jogászok úgy vélik, hogy a szabály olyan szolgáltatásokra is kiterjedhet, amelyeket a franchise-jogok tulajdonosai általában a partnereiknek nyújtanak, beleértve a termékek beszerzését, a vezetést, a készletellenőrzést, a telephelyek kiválasztását, a működési kézikönyveket, vagy csak szimplán a tanácsadást.

A törvények és a szankciók miatt pedig valószínűleg az oroszországi üzletrészek sorsa az lesz, hogy az amerikai partnereket kivásárolják, de ezen a ponton ez egy kényszerértékesítés lesz

– vázolja fel a lehetőségeket a Reuters. A Burger King sorsa kérdéses Oroszországban, az étteremtulajdonos üzletember Kolobov szóvivője nem kívánt nyilatkozni arról, hogy folytat-e tárgyalásokat az RBI részesedésének megvásárlásáról.

A Restaurant Brands International árfolyamának alakulása a NYSE-n

Címlapkép: Getty Images