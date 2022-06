700 ezer eurós megbízást kapott a Gloster az Auditól

A szerződés keretében az Audi gyártáshoz kapcsolódó riporting rendszerét újítja meg a Gloster leányvállalata, a Minero IT Hungary Kft.

A huszonnégy hónap alatt továbbfejlesztendő szoftver öt korábbi elavult riporting rendszer funkcióit veszi át teljesen. A fejlesztés célja, hogy a korábbi bonyolult és sokrétű rendszereket egy könnyen kezelhető, a megbízó igényeinek teljes mértékben testreszabott riporting eszközzel váltsák ki. A Minero IT ehhez kapcsolódó korábbi projektje az „Innovation of the year Audi IT” díjat nyerte el 2017-ben.

A Minero IT Hungary német partnerétől (Z-plus Consulting GmbH) kapott projekt jól illeszkedik a Gloster 2021. december 13-án közzétett stratégiájába, melyben a társaság évi 25 százalékos növekedéssel számol a Nemzetközi Szoftverfejlesztési üzletágban. A növekedés fejlesztői erőforrásigényeit vidéki fejlesztőközpontok nyitásával és nemzetközi piacra dolgozni képes szoftverfejlesztő társaságok (mint például a 2022. május 26-án bejelentett FF.next Kft. ) akvizícióján keresztül fogja megvalósítani a Gloster.

A Gloster árfolyama ma 0,4 százalékkal került lejjebb, míg idén 21,4 százalékos pluszban van a jegyzés.

Címlapkép: BÉT