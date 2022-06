Jönnek az új MacBookok és árat is emel az Apple

Új laptopokat mutatott be az Apple éves fejlesztői konferenciáján, valamit olyan szoftverújításokat, amellyel a felhasználók még inkább testre tudják szabni az iPhone-juk kijelzőjét.

Tegnap tartotta éves fejlesztői konferenciája, a WWDC nyitóeseményét az Apple, amelyen új MacBook Air és MacBook Pro laptopokat mutatott be Tim Cook. Mind a két laptop az új M2 chippel működik majd, ami a vállalat szerint mintegy 18 százalékkal gyorsítja a processzort az elődjéhez, az M1 chiphez képest, a grafikai processzor pedig 35 százalékkal lesz gyorsabb – ígéri a vállalat.

A MacBook Air 1199 dollártól lesz megvásárolható, ami 20 százalékkal drágább, mint az előző modell, amit 2020-ban dobott piacra az Apple.

A 2020-as készülék árát ráadásul nem csökkenti a vállalat, továbbra is 999 dollárért lesz megvásárolható. Az új MacBook Pro ára 1299 dollártól kezdődik, ennek árát nem emelte az elődjéhez képest a vállalat.

Tim Cook új mobil operációs rendszert is bemutatott, az iOS16-ot, amely több személyre szabási lehetőséget tartalmaz. Frissíti az üzenetküldő alkalmazását az Apple, amellyel lehetővé válik a felhasználóknak, hogy szerkesszék a szöveget, vagy visszahívják őket. Az Apple ígérete szerint a diktálást is javítják majd, illetve a gépi tanulás segítségével az iPhone-tulajdonosok újabb funkciókat kapnak a fényképeknél.

Jön az Apple Pay Later elnevezésű fizetési megoldás, amellyel a felhasználók halaszthatják a fizetést, frissítést kap az Apple térképszolgáltatása például családi fotómegosztással és Safety Check funkciókkal, az Apple okosotthon megoldásai pedig jobban együttműködnek majd a különböző platformokkal. Frissül az Apple Watch szoftvere is, gyógyszerlistát lehet vezetni vele, emlékeztetőkkel és az alváskövetés funkció is javul.

Az eseményen a kérdések között felmerült, hogy mikor nyílnak meg Kínában a beszállítói láncok, de Tim Cook konkrét választ nem adott rá.

Az Apple részvényei kis erősödéssel zárták a hétfői kereskedést, 0,5 százalékkal kerültek feljebb a papírok.

Címlapkép: Justin Sullivan/Getty Images