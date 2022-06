Csúnya lefordulás az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2022. június 09. 22:03

Elromlott a hangulat ma a világ tőzsdéin, miután ma kiderült, hogy az EKB kamatemeléséhez szükséges feltételek teljesültek, így erre már júliusban sor kerülhet. A vonatkozó közleményben azt is feltüntették, hogy az EKB a következő ülésen 25 bázisponttal fogja megemelni a kamatot, emellett jelentősen növelték a 2022-re vonatkozó inflációs előrejelzést is. Christine Lagarde elnök aztán a sajtótájékoztatón elmondta, hogy amennyiben a középtávú inflációs kilátások nem mérséklődnek, akkor szeptemberben növelhetik a kamatemelés mértékét, szeptember után - a beérkező adatok fényében - pedig még tovább fokozott kamatemelési tempó jöhet. Itthon az MNB a szokásos egyhetes betéti tenderét a múlt hetivel megegyező, 6,75%-os kamaton hirdette meg, így érdemi változást nem láthattunk egyelőre a forint árfolyamában. A tengerentúli tőzsdék is eséssel kezdték a napot.