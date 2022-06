Egyre csúnyább, ami az amerikai tőzsdéken történik

Portfolio 2022. június 10. 16:40

A hét korábbi részében csak oldalaztak a tőzsdék, inkább kivárásra játszottak a befektetők, majd tegnap érkezett egy jelentősebb hangulatromlás a piacon, miután az Európai Központi Bank bejelentette, hogy jövő hónapban érkezik az első kamatemelés, valamint az inflációs előrejelzését is alaposan megemelte a jegybank. Ezt követően a rossz hangulat az ázsiai tőzsdéken is kitartott, ráadásul Sanghajban és Pekingben újabb korlátozásokat, illetve tömeges teszteléseket jelentettek be a koronavírus miatt, ez még inkább rontotta a hangulatot. Ami az európai tőzsdéket illeti, a globális hangulattal megegyező mozgásokat lehet látni, vagyis csúnyán esnek a vezető európai indexek. A gazdasági adatokat tekintve, ma délután megérkezett a várva várt amerikai inflációs adat, ami kellemetlen meglepetést okozott a befektetőknek, és az amerikai indexek gyorsan lefordultak, amivel párhuzamosan az európai tőzsdéken is begyorsult az esés.