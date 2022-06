Naperőművek: mindenki tudott a hálózati korlátokról, mégis meglepő volt a csatlakozási stop

A hazai napenergia iparágon belül ismert volt a hálózatcsatlakozási lehetőségek szűkülése, a hirtelen stop azonban mindenkit meglepett. Vélhetően azonban nem ez az időszakos csatlakozási stop szabja át az Energiastratégia célszámait, hanem a jövőbeni zöld-beruházások volumene, amelyek a zöld-átállást hivatottak elérni – mondta Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. ügyvezetője a Portfolio-nak.

Amint arról a Portfolio.hu elsőként beszámolt, 0 megavoltamper (MVA) mértékben határozták meg az elosztóhálózat-üzemeltetők a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt aktuális szabad kapacitásokat, míg az átviteli rendszerirányító ugyancsak 0 MVA-ban állapította meg a villamosenergia-rendszerbe befogadható időjárásfüggő erőművi kapacitás mértékét. A hálózatüzemeltető társaságok május elején ismertetett állásfoglalása lényegében azt jelenti, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre új erőművek építéséhez szabad, pályázati eljárásban kiosztható hálózati csatlakozási kapacitás a villamosenergia-rendszerben, és nem fogadható be új időjárásfüggő erőművi kapacitás.

A hálózati társaságok szerint állásfoglalásuk az új csatlakozási igények befogadhatóságával kapcsolatban nem jelenti a zöldenergia termelés fejlesztésének leállítását, a jelenleg érvényes Nemzeti Energiastratégia napenergiát hasznosító erőművekkel kapcsolatos, 2030-ra kitűzött célszámai a tervezett határidőnél korábban, 3-5 éven belül megvalósulhatnak.

Viszont a rendszer infrastruktúra oldalát és rugalmasságát szinkronba kell hozni az időjárásfüggő kapacitások rohamos növekedésével a biztonságos energiaellátás fenntartása érdekében - teszik hozzá.

A magyar erőműpark növekvő részét adó naperőművek üzemeltetői egyre inkább képesek csökkenteni az időjárás kiszámíthatatlanságából adódó termelési bizonytalanságaikat, és a legutóbbi megújuló energia támogatási (metár) tender már energiatároló telepítését is előírja a pályázaton nyertes, jövőben megvalósuló projektek fejlesztőinek, de egyelőre a naperőművek termelésének bizonytalansága, illetve a várakozásoktól való eltérései jókora kihívást jelentenek a villamosenergia-rendszer szabályozása számára.

A magyarországi napelemes iparágat sokkolta a szabad hálózati csatlakozási kapacitások hiánya – írta a hazai megújulóenergia-szektor három meghatározó szervezete, a MANAP, az MNNSZ és az MSZIT Palkovics László miniszternek címzett nyílt levelében, melyben egyebek mellett arra vonatkozó kérdéseiket is megfogalmazták, hogy pontosan milyen háttérszámítások vezettek a 0 MW szabad kapacitáshoz, illetve hogy milyen képlet alapján számolnak a hálózati engedélyesek. Levelükben a szervezetek arra is emlékeztetnek, hogy 2010 óta nem engedték új szélerőművek létesítését, holott a szabályozási problémákra pozitív hatással lenne további szélerőművek telepítése.

A kormány ígéretében bízik a szakma

Az egyre szűkülő hálózatcsatlakozási lehetőségek az iparágon belül ismertek voltak, a hirtelen stop azonban meglepett mindenkit. Az új csatlakozási kapacitások növelése közös érdek, azért, hogy minél előbb, minél nagyobb arányban megvalósuljon Magyarország zöld-átállása, különösképpen az energiaszektorban, ezzel párhuzamosan pedig az ellátásbiztonság is hosszú távon szavatolva legyen – mondta Lugos Roland, a napelemes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások piacainak jelentős szereplője, az Optimum Solar Zrt. ügyvezetője a Portfolio-nak.

A bejelentés tehát természetesen a teljes iparágat megdöbbentette, azonban azóta megtörtént a kormány részéről a bejelentés arra vonatkozóan, hogy mindenképpen megoldást találnak a jelenleg fennálló problémára: lesz nagy támogatási program az energiatárolás elterjesztésére, valamint az átviteli- és elosztóhálózatok fejlesztésére is pályázati programot indítanak, és a naperőművek hálózathoz történő csatlakozásainak feltételeit is javítják – hívta fel a figyelmet.

Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára a McKinsey tanulmányának május 31-i bemutatóján nem csak azt közölte, hogy a geopolitikai helyzetre való tekintettel felül kell vizsgálni az energiastratégiát, hanem azt is,

dolgoznak azon feltételek biztosításán, hogy több naperőmű is csatlakozhasson a hálózathoz. A fejlesztések elősegítésére lesz egy nagy támogatási program a tárolást illetően; ezen túl egy 103 milliárd forintos pályázati program is van az átviteli és elosztóhálózatok fejlesztésére, amit az EU-s RRF keretből előfinanszíroz a kormány.

Energiatárolás nélkül nem működik a jövő

Egy esetleges naperőmű-stop nem lenne szerencsés, hiszen ellentétes a már elfogadott Nemzeti Energiastratégiával, az újonnnan felállt kormány napenergiával kapcsolatos bejelentéseivel, valamint az EU napenergia-stratégiájával is, egyszóval mindennel – fogalmazott Lugos Roland, akinek elmondása szerint bíztak abban, hogy a hálózatcsatlakozással kapcsolatos korábbi bejelentés csak átmeneti - ezt a feltevést igazolta is az előbbiekben említett bejelentés is. Az ellátásbiztonság megteremtése és hosszú távú fejlesztése közös érdek, ezért azt gondolom, hogy a problémák megoldása hatékony lehet, ha az iparág szereplői, úgy mint a hálózatüzemeltetők, a fejlesztőcégek, az erőművek és a rendszerirányító, összefognak és segítik egymást a hosszú távú megoldást jelentő koncepció kidolgozásában – hangsúlyozta.

Azon túl, hogy minél szélesebb körben kapjon támogatást a napenergia-felhasználás terjedése, népszerűsítése, mind a lakossági, mind az üzleti, mind pedig a közületi szektorban, az ellátásbiztonság megteremtésének másik kulcsfontosságú tényezője az energiatárolás; a jövő enélkül nem működik, tehát az energiatárolás kérdése az ország elemi gazdasági érdeke kell, hogy legyen – véli Lugos Roland, mert:

tárolják a többlet energiát annak elvesztése helyett;

a napon belüli áram árváltozáshoz illeszkedő, ezáltal a fogyasztási igények hasznosabb kielégítésére alkalmazható;

lakossági alkalmazásban a napon belüli termelés-fogyasztás egyenetlenségeit elosztja;

elosztói hálózatok terén a 400V-os vonalak feszültség-tartásában, illetve középfeszültségen alállomások és 22kV-os vonalakon történő feszültségtartási képességükkel, további HMKE és fogyasztáskiváltó napelemes kiserőművek kaphatnak csatlakozási lehetőséget;

szabályozói kapacitásként tudnak fellépni az aFRR és FCR piacokon is a BESS és egyéb tároló rendszerek, viszont itt fontos a csatlakoztatott teljesítmény hálózati hatása, mely 400kV-on (esetleg 132kV-on) történő csatlakoztatást irányoz elő;

a jövőben az üzemanyagcellás erőművek, az irányított fogyasztó és az elektrolízis komoly megoldást tud hozni, úgy a nyári többletnapenergia tárolásában és kiegyenlítésében is (zöld ammónia piac, hidrogén a közlekedésben, hidrogén a kiszabályozásban), mint a hidrogén alapú gázturbina és az SNG a vásárolt földgáz helyett.

Reméljük nem lassul a napenergia-kapacitás bűvőlése, hanem inkább felgyorsul: ezzel nem csak a klímacélokat lehet elérni, hanem az ország energiafüggetlenségét is elő lehet segíteni, nem beszélve arról, hogy egy sor szektorra, iparágra is jótékonyan hat a megújulók arányának növelése, kezdve a közlekedéstől, az energetikán át egészen a gyártói szektorig.

Vélhetően nem ez az időszakos csatlakozási stop szabja át az Energiastratégia célszámait, hanem a jövőbeni zöld-beruházások volumene, amelyek a zöld-átállást hivatottak elérni

– fogalmazott Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. ügyvezetője a Portfolio-nak.

Nem magyar sajátosság



A hálózati integrációval kapcsolatos kihívások más országokban is a tervezettnél alacsonyabb kapacitásokhoz vezettek a helyi megújuló energiás tendereken, elsősorban a feltörekvő és fejlődő gazdaságokban pedig a hálózat elérhetőségének a hiánya is visszafogták a tiszta energia terjedését - állapította meg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2021-es évről szóló jelentése. Legutóbb Hollandiában jelentették be, hogy a hálózat az ország jelentős részén telített, és elérte a maximális kapacitást. A magyarországi helyzethez képest azonban különbség, hogy Hollandiában az időjárásfüggő nap- és szélenergia aránya az áramtermelésben mintegy 25% volt 2021-ben, míg nálunk nem érte el a 10%-ot; továbbá, hogy Hollandiában részletes regionális adatokat hoztak nyilvánosságra, melyek szerint az ország számos térségében még rendelkezésre áll hálózati csatlakozási kapacitás.

