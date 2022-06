Nem várt levelet kaptak a magyar Ryanair-utasok - Mi a teendő?

Délután 5 órától lesz meghallgatható a Checklist, a Portfolio napi podcastjének legújabb adása. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a Ryanair fapados légitársaság lehet az első cég ami a kormány által kivetett "extraprofit-különadót" az utasokra hárítja és mindez érvényes a már korábban megvásárolt jegyekre is. Ezután az Európai Bizottság magyar kormánynak küldött leveléről lesz szó, amelyben kérik a magyar kormányt, hogy a jelenlegi benzin ár rendszert függessze fel a vizsgálatuk idejére mert az diszkriminatív lehet a külföldi rendszámmal, illetve forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű tulajdonosok számára.

5 óra körül érkezik a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastjének legújabb adása. A műsor első részében arról lesz szó, hogy június 4-én jelent meg a kormány rendelete a különadókról a magyar közlönyben, amiben a légiszektor egyes szereplőit is extra adók fizetésére kötelezik. A Ryanair fapados légitársaság lehet az első cég aki az adóterhet áthárítja az utasokra és mindez érvényes a már korábban megvásárolt jegyekre is. Erről már tájékoztatták az utasokat és időközben a Ryanair közleményben üzent a magyar kormánynak, akik pedig reagáltak. A témával kapcsolatban Fekete Beatrix, a Portfolio részvény rovatának elemzője lesz a műsor vendége aki egyebek mellett azt is elmondta, hogy

a légitársaság az általános szerződési feltételeinek megfelelően megterhelheti az adó összegével azt a bankkártyát amivel a foglalás történt.



Az adás második részében azzal foglalkozunk, hogy az Európai Bizottság levélben kérte Magyarországot a jelenlegi benzin ár rendszert felfüggesztésére, mivel az diszkriminatív lehet a külföldi rendszámmal, illetve forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű tulajdonosok számára. Arról, hogy mi volt a magyar kormány reakciója és hogy milyen következményekkel kell számolnia Magyarországnak, Weinhardt Attilát a Portfolio makro rovatának elemzőjét kérdezzük.

