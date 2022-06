Soros György korábbi jobbkeze szerint további esés jöhet a tőzsdéken

Druckenmiller szerint lehetséges, hogy a medvepiac első szakasza már véget is ért,

azonban úgy gondolja, hogy valószínűleg az esés még tovább tarthat.

Ezt azzal indokolta, hogy korábban sohasem volt még puha landolás, amikor az infláció 4,5 százalék felett volt - utalva arra, hogy az amerikai jegybank vélhetően nem lesz képes a célszintre leszorítani az inflációt anélkül, hogy recessziót okozzon. Márpedig a fogyasztói árindex értéke a legutóbbi három alkalommal (a mai adatot is beleértve) 8 százalék felett alakult.

A Sohn Investment Conference keretében Druckenmiller elmondta, hogy a következő időszakban ismét tervezi shortolni a részvényeket, ha megfelelő lehetőség kínálkozik, valamint a következő hat hónapban már a dollárral szemben felvenne pozíciót.

Az első negyedév végén Druckenmillernek a legnagyobb pozíciói a következők voltak:

