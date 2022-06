Brutális drágulás a magyar strandokon, 20-25 százalékkal nőnek a belépők árai

Akár 20-25 százalékkal is drágulnak a strandbelépők árai - közölte a Fürdőszövettség az RTL megkeresésére . Miután a járványhelyzet miatt az elmúlt másfél évben nem emelhettek árat, most akár 1000 forinttal is több kerülhet egy belépő. Az áremelést az energiaárak megugrásával és a bérköltségek emelkedésével indokolják.