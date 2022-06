Megint durva esés van a kriptoeszközöknél – Jön a kapituláció?

Jelentős, 5% körüli esés látszik az elmúlt 24 óra alapján a bitcoinnál vasárnap délután, a második legnagyobb kapitalizációjú ethereumnál viszont még ennél is nagyobb, amellyel új másfél éves mélypontra bukott az árfolyam. Több vezető kriptoeszköznél 10% körüli, vagy afeletti az esés és sokhavi mélypontokat látunk, és egyre többen beszélnek arról, hogy akár nagy szakadás is jöhet a bitcoinnál, illetve az altcoinoknál, mert az egyre magasabb infláció, illetve a várhatóan intenzív jegybanki kamatemelések „betesznek” az egész eszközosztálynak.

Heti mélypontjukon zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek a váratlanul még magasabbra kúszó amerikai inflációs adat után, és a dollár is meglódult, mindez pedig fokozta a kamatemelési várakozásokat a következő hónapokban. Mivel régebb óta nagyon szoros az amerikai részvénypiac és a főbb kriptoeszközök mozgása közötti korreláció, így ez a vezető kriptoeszközöket is a mélybe küldte már pénteken, de aztán szombaton és vasárnap is folytatódott az esés. A bitcoin vasárnap délután átmenetileg 27 ezer dollár alatt is járt, azaz a május közepi szakadás mélypontját tesztelte vissza, majd ugrott egyet.

Heti szinten még mindig nagyon csúnya, amit a bitcoinnál látunk, hiszen a hét zárásához közeledve azt látjuk, hogy komolyabb rali (29500 körülig) ugrás nélkül bizony 2020 vége óta nem látott mélyponton zárásról beszélhetnénk. Ha ez így lenne, akkor az a következő hetekre negatív jelzést adna sok befektetőnek, így nem véletlen, hogy egyre többen beszélnek a piacon arról: akár 22-24 ezer dollárig, sőt jóval 20 ezer dollár alá is beeshet az árfolyam.

Sőt, a Cointelegraph vasárnapi cikke a Glassnode anyaga alapján arra hívja fel a figyelmet: az ethereumnál a spot árfolyam (1450 dollár körül) már jóval a realizált árfolyam alá (1780 dollár körül) zuhant, így

egyre több befektető lehet már „a víz alatt”, ami a kapituláció esélyét növeli.

Mindenesetre tényleg csúnyán néz ki az ethereum grafikonja, hiszen az 1780 körüli támasz zóna látványosan elesett már pénteken és azóta a harmadik piros gyertyát látjuk.

A top kriptoeszközökben szintén nagyobb esés mutatkozik, igaz egyelőre vegyes a kép, hogy még a pár hete megjárt lokális mélypontok felett jár még az árfolyam, vagy már mélyen beesett alá. Előbbiek táborához tartozik például a Cardano (Ada) és a Ripple (XRP), illetve a Binance kriptopénz is (BNB).

Utóbbiak táborához tartozik például a Solana (Sol), az Avalanche (Avax) és a Polkadot is (DOT), amelyeknél durva esés mutatkozik és a nemrég megjárt lokális mélypontoknál jóval lejjebb járunk már, közelítünk a 2021-es meglódulás szintjeihez.

Címlapkép forrása: Shutterstock