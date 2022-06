A McDonald's az Egyesült Államokban leveszi az étlapjáról az egészségesebbnek számító ételeket, például a salátákat, a grillezett csirkés szendvicseket, valamint a gyümölcs- és joghurtparfétákat, hogy racionalizálja a működést, és gyorsabb drive thru (McDrive) átfutási időt kínáljon, kevesebb személyzettel.

Peter Saleh, a BTIG elemzője a Bloombergnek elmondta, hogy az egészségesebb ételek nem fognak egyhamar visszatérni a McDonald's étlapjára, hiszen a cég a növekvő nyersanyag- és munkaerőköltségek közepette

igyekszik növelni a nyereségességét.

A McDonald's a járvány óta 30 másodperccel csökkentette a drive-thru - vagyis az autós vásárlás - várakozási időt a menücsökkentés révén.

A munkaerőhiány miatt igyekszünk a lehető legegyszerűbb étlapot kialakítani. Sok étteremnek az étlapja felduzzad néhány új elemmel, és aztán a gyorsaság érdekében lecsökkentjük őket

- mondta Saleh.

Az új stratégia, az egyszerűsített menü által lehetővé teszi a gyorsabb kiszolgálást - közölte a McDonald's franchise-tulajdonosok nagy csoportja, a National Owners Association. A csoport szerint az eladások növekedésének kulcsa ezekben a kihívásokkal teli időkben, a hatékony kocsisor.

Az egészségtudatos fogyasztók a McDonald's új menüjének legnagyobb vesztesei, azonban a vállalat szerint a vásárlók igényei táplálja a menüváltozásokat:

"A szűkített menüre való áttérésünk, amely több tucat kevésbé népszerű nemzeti és regionális termék levételét jelenti az étlapokról, segített egyszerűsíteni a működést az éttermi személyzetünk számára, miközben javította a vásárlóink élményét is. Továbbra is ezen a szemüvegen keresztül értékeljük étlapunkat, hogy javítsuk a rendelések pontosságát és gyorsaságát" - közölte a McDonald's.

A Datassential élelmiszeripari kutatócég megállapította, hogy az éttermi étlapok az elmúlt években átlagosan több mint 10 százalékkal csökkentek. A 2021-ben az éttermek legalább 60 százaléka csökkentette étlapját, főleg az előétel, desszert és ital kategóriákban.

A McDonald’s riválisának számító Burger King nemrégiben szintén levette az étlapjáról a salátákat (az USA-ban).

Tom Cook, a King-Casey éttermi tanácsadó cég egyik vezetője szerint a McDonald's egészséges ételei soha nem jelentettek jelentős bevételt.

Mindig kell valami újdonság, hogy a forgalom növekedjen, különösen manapság

- mondta Cook, aki a 2000-es évek közepén a McDonald's-szal dolgozott együtt, hogy segítsen bevezetni néhány új salátát, köztük egy almás verziót. Elmondása szerint a zöld leveles ételek akkoriban nagy üzletnek számítottak - még akkor is, ha a vezetőség tudta, hogy soha nem fognak vetekedni a hamburgerek eladásaival. A salátákkal az volt a cél, hogy a női vendégeket és különösen a gyermekes anyákat vonzzák, mondta.

Ez egy olyan eset, amikor tudtuk, hogy soha nem lesz népszerű és nem fogunk sokat eladni, de nagy sztorit csinálunk belőle, hogy kommunikáljuk, hogy egészségesek vagyunk

- mondta.

Lindsay Moyer, a Center for Science in the Public Interest nevű élelmiszer- és egészségvédelmi szervezet vezető táplálkozási szakértője szerint a McDonald's "hatalmas lépést tesz hátrafelé" azzal, hogy 13 000 amerikai helyszínen megszünteti az egészséges ételeket.

El lehet gondolkodni azon, hogy a McDonald's már szinte feladta, hogy úgy tegyen, mintha lenne valami, amit az egészségesebb termékeket kereső embereknek kínálhatna

- mondta Moyer.

(ZeroHedge)

Címlapkép: Stephen Chernin/Getty Images