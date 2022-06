Ez még csak a kezdet, további esés jöhet a tőzsdéken

Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégiája szerint további esés várhat az S&P 500-ra. Véleménye szerint a növekedési kockázatok még mindig nem kerültek beárazásra a piacokon. A stratéga szerint a piac alja jóval lejjebb lesz.

A részvényhozamok oroszlánrészét a nyereség növekedése határozza meg, ha feltételezzük, hogy az értékelések stabilak. Ezeket azonban roppant nehéz megbecsülni. Wilson tapasztalata szerint a legtöbb befektető közel sem fordít annyit időt a szorzók számítására, mint a nyereségekére. Szerinte ez azért lehet így, mert ezen műveleteket nehéz következetesen csinálni, és sokféle módszertan létezik, melyek közül nehéz eldönteni, hogy a megfelelőt használjuk e.

Ami a módszertanokat illeti, Wilson kiemeli, hogy az általuk használt módszer meglehetősen egyszerű, mindössze két tényezőt vesz figyelembe; a 10 éves állampapírhozamot és a részvények kockázati prémiumát (ERP). A P/E arány és a 10 éves állampapírhozamok bármikor megfigyelhetők a piaci árakból. Ezzel szemben a részvénykockázati prémium csak egy, az említett független változókon alapuló mutató, ami ebből kifolyólag kifejezetten változékony.

Idén a részvények legnagyobb hajtóereje az értékelések csökkenése volt. Ezt szemléltetendő, az S&P 500 P/E rátája körülbelül 20%-kal csökkent, miközben az árfolyam csak 15%-kal esett. A néhány héttel ezelőtti mélyponton a P/E ráta közel 24%-kal csökkent, miközben az index 20%-kal esett. Ekkor a P/E ráta 16x-os volt, ami összhangban van az idei évre vonatkozó leminősítési előrejelzéssel, de a jelenlegi 14,6x-os valósérték-multiplikátorunk felett, amely 370 bázispontos ERP-t és 3,15%-os 10 éves kincstári hozamot feltételez.

Wilson szerint a részvények helyes árazási szorzójának becslése az egyik legnehezebb dolog, amit befektetőként tenni lehet; vannak azonban olyan helyzetek, amikor az értékelés annyira kilóg a sorból, hogy könnyebb a döntés. Például 2020 márciusában az értékelések összeomlottak, amikor a részvénypiacokon pánikhelyzet alakult ki amiatt, hogy a Covid miatti korlátozások és a recesszió mit fog tenni a növekedéssel és a vállalati profitokkal. A piac 2020-as mélypontján az ERP közel 700 bázispontot ért el, ezt a szintet az elmúlt 30 évben csak kétszer sikerült meghaladni - a 2008-as globális pénzügyi válság idején és 2011 nyarán, amikor az amerikai államadósságot leminősítették. Mindkét esemény valóban ijesztő volt a befektetők számára, de mindkettő remek vásárlási lehetőségnek is bizonyult. A 2020-as év egy másik alkalom volt, és a 700 bázispontos ERP volt a fő oka annak, hogy a megfelelő időben bikára váltottunk. A piacok ilyen körülmények között mindig lejjebb mehetnek, de az olcsó értékelés biztosítja a puffert az időzítéssel kapcsolatos tévedés ellen.

Tavaly év végén éppen ellenkezőleg alakult a helyzet, amikor a P/E ráta 21,5 volt.

A mi nézőpontunkból mind az árfolyamok, mind az ERP rosszul árazottnak tűnt

- mondta Wilson

A kamatlábak nyilvánvalóan jobban függnek az inflációs várakozásoktól és a Fed politikájától. Az év végén a 10 éves állampapírok egyik kockázatot sem tükrözték megfelelően. Ma kijelenthető, hogy ez nem így van. Valójában a 10 éves kincstárjegyek túl sok Fed-szigorítást árazhatnak be, ha a növekedés tovább erodálódik és a recesszió kockázata akuttá válik, amint azt a pénteki fogyasztói bizalmi számok is sugallják.

A kamatlábakkal ellentétben az ERP nagyrészt a növekedésre vonatkozó várakozásokat tükrözi. Ha a növekedés gyorsul/lassul, az ERP általában alacsonyabb/magasabb. Az év végén az ERP 315 bázispontos értéken volt, ami jóval az elmúlt 15 év átlaga alatt helyezkedik el. Tehát, az ERP nem tükrözte a 2022-es növekedést érintő növekvő kockázatokat, amelyekre az idei év elején számítottunk, sőt jelenleg ERP még alacsonyabban, mindössze 295 bázisponton áll, ami 75 bázisponttal alacsonyabb a valós értékre vonatkozó jelenlegi becslésünknél.

Mivel most a növekedés jelenti a részvények fő kockázatát, továbbra is azokra a nevekre célszerű összpontosítani, amelyek képesek nyereséget elérni egy olyan környezetben, amelyben sok vállalatnak nagyon nehéz eligazodnia. Wilson szerint ez még mindig a részvényválogatók éve, mivel az indexek továbbra is kihívást jelentenek. Tekintettel a növekedés lassulására és a nyereségek kockázatára utaló jelekre,a részvény kockázati prémiumra utaló becslés még tovább emelkedhet, ezért valószínű, hogy az S&P 500 a 3.400-as szint felé tarthat.

Továbbra is kedveljük a klasszikus késő ciklusbeli nyerteseket - a védekező és az energiaipari vállalatokat -, valamint a magas működési hatékonysággal rendelkező vállalatokat

-tette hozzá Wilson.

(Zerohedge)

Címlapkép forrása: Christopher Goodney/Bloomberg via Getty Images