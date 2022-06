Új kedvenc részvénye lett a hazai alapkezelőknek, de mi lesz a forinttal?

A júniusi felmérésben résztvevő alapkezelők: Dialóg Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon (CIB) Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H, a K&H alapok kezelője, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

A magyar tőzsde kilátásaival kapcsolatban valamelyest optimistábbak most a hazai alapkezelők, mint egy hónappal korábban, bár a többség továbbra is legfeljebb 5 százalékos elmozdulást jósol, már van olyan válaszadó, aki 15 százalék feletti emelkedést is el tud képzelni három hónapos időtávon a BUX indexre.

Az egy éves várakozásokkal kapcsolatban pedig még látványosabb a változás: 5 százalék feletti esést már senki sem vár a felmérésben résztvevők közül, és míg májusban senki sem jósolt 12 hónapos távlatra jelentősebb, 15 százalékot meghaladó erősödést, most van olyan alapkezelő, aki viszont már igen.