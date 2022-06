Három kiemelt fővárosi közterületet államosítana a kormány

A lap úgy tudja, hogy anyagi ellentételezés nélkül kerülne állami tulajdonba a három kiemelt budapesti közterület.

A tervezett megoldást a hvg.hu a 2013-as „lex Margitszigethez” hasonlítja, amely akkor a XIII. kerülettől a fővároshoz csatolta a területet. A lap információi szerint egy, a kormány számára készített pénzügyminisztériumi előterjesztésben szerepel a tervezet, a jövő évi költségvetés megalapozását szolgáló, a parlamentnek hamarosan benyújtandó salátatörvénybe rejtve, amit a tervek szerint július közepéig, a parlament nyári rendkívüli ülésén el is fogadhatnak.

Az államosítást az új közösségi terek megteremtésével, zöldterület-fejlesztésekkel és a belvárosi lakosság életminőségének javításával indokolják, de a hvg.hu szerint az okok között szerepel az is, hogy a majdani vagyonkezelést végző V. kerület egységes közterület használati rendszert működtetne az ingatlanokon. Ezáltal a jövőben a terek bérbeadása és a közterületek hasznosítása is az V. kerület hatásköre lenne és a főváros helyett a kerület szabná meg például a Vörösmarty tér karácsonyi vásározóinak a bérleti díjait és a bevételek is a kerülethez folynának be.

Az ellentételezés nélküli államosítás azonban jogsértő lehet, a Pénzügyiminisztérium szerint alkotmányossági aggályok merülhetnek fel.

Címlapkép: MTI Fotó/Balaton József