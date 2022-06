Palkovics László: Az energiatárolás kérdését nem lehet kikerülni

Az energiahatékonyság mára politikai, illetve más szinteken is kiemelt témává vált, Dr. Palkovics László, a Technológiai és Ipari Minisztérium minisztere a hazai energetikai kihívásokról, valamint a kormányzati célokról tartott előadást a Huawei Tech4Green – Digital Power Summit konferencián. Az is kiderült, hogy mekkora összegű állami támogatás várható a következő hetekben az energiatárolás piacán.

2030-ig Magyarország minimum 40%-kal szeretné csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátását, illetve minimum 21%-os megújulóenergia-részarányt tűzött ki célul a bruttó végső energiafogyasztásban. A fókuszpontokról a miniszter a konferencián elmondta:

Fejlesztenünk kell a hálózatot, a gáz területén kiváló hálózattal rendelkezünk, a villamos energia terén ez nem mondható el

– ismertette a helyzetet az Palkovics László, majd hozzátette, hogy:

Lényegesen gyorsabb az előrehaladás napenergiában, mint vártuk. 2030-ra a jelenlegi tudásunk alapján 12-13 ezer megawattnyi napenergia kapacitásnál fogunk tartani.

Többféle zöld beruházási irányban gondolkodik a kormány, ezek közül kiemelkedő az energiatárolás, illetve a zöld tömegközlekedés területe, de a lehetséges beruházási irányok közé sorolható a nagyvárosi távhőfejlesztés, illetve a lakó és középületek energiahatékonyságának javítása; a hazai energiatermelés erősítése (fotovoltaikus, rugalmas gáz technológiák alkalmazása, nukleáris kapacitás fenntartása, biogáz termelése); a villamosenergia-hálózat fejlesztése (energiatárolás, hagyományos hálózatfejlesztés, okos megoldások); a hidrogén ökoszisztéma kialakítása (karbonmentes termelés, ipari és közlekedési alkalmazás, földgáz helyettesítés). A földgáz esetében több nyitott kérdés van, többek között hogy lehet-e a földgáz infrastruktúrát használni, de erre is vannak már vizsgálatok.

Palkovics László a Paks II. beruházás építése mellett reális alternatívaként említette az atomerőmű jelenleg üzemelő blokkjainak további üzemidő-hosszabbítását. Elmondta, ezzel kapcsolatban a megvalósíthatósági tanulmányok elkészültek, a javaslatok hamarosan a kormány elé kerülnek.

„A Mátrai Erőmű átalakítását úgy végezzük el, hogy közben a villamos-energia ellátás biztonsága zavartalan legyen. 2025-ig le fogjuk állítani, a lignitbázisú tüzelés kivezetésével közel 900 MW villamos teljesítmény pótlása szükséges Magyarországon. Az erőmű átalakítása mellett, a területnapelemekkel való beépítése is egy lehetőség." - mondta el Palkovics László, aki arról is beszámolt, hogy a villamosenergia-rendszerben a rugalmasságot kell biztosítani, aminek érdekében egy 500 MW teljesítményű CCGT erőmű létesítését dolgozták ki.

Az energiatárolás kérdését nem lehet kikerülni. Ezen túl, a kormány másik legfontosabb gazdasági célkitűzése az elektromobilitási szektor erősítése, tömegközlekedési fókusszal.

- hangzott el az előadásban. A technológiai és ipari miniszter elmondta, hogy a városi elektromos autóbuszok támogatásait a 25 ezer fő alatti városokra is kiterjesztik.

Az energiatárolás kérdése azért is kulcsfontosságú, mert a piaci-felhasználói igény hatalmas, a vártnál sokkal gyorsabb ütemben bővül a magyar napelemes kapacitás, miközben a rendszer rugalmassága nem javult. Az elmúlt években mind az ipari méretű erőművek esetében, mind a lakossági szegmensben folyamatosan nőtt az erőművek teljesítménye.

A kormány a közeljövőben összesen 15,8 milliárd eurós beruházási összeget fog elkölteni az energiapiacon.

Ennek legnagyobb részét hálózatfejlesztésre (7,3 milliárd euró) csoportosítanák, további 1,8 milliárd eurót az energiahatékonyság növelésére és ugyanennyit hidrogén beruházásokra. Az új termelő kapacitások kiépítése és az orosz energiaimportot kiváltó alternatív források kiépítésére 1,7-1,7 milliárd euró, míg a megújuló és egyéb források felhasználására 1,3 milliárd euró menne el.

Palkovics László, forrás: Portfolio

Az energiatárolásban van a jövő

A következő években 100 megawattos nagyságrendű energiatárolási kapacitás kiépítésére lenne szükség Magyarországon ahhoz, hogy az elmúlt időszak ütemében folytatódhassanak az új napelemes beruházások. A naperőművek okozta egyre megterhelőbb hálózati ingadozást ugyanis az energiatárolással lehet kiegyensúlyozni, hosszabb távon ez az egyik kulcsa a háztartások, szervezetek megújulókra való áttérésének is. A technológia elérhető, azonban további szabályozási változások és ösztönzők lennének szükségesek ahhoz, hogy a rendszerszintű szolgáltatások piacára – a nemzetközi mintákhoz hasonlóan – az energiatárolók is beléphessenek és rentábilisan működhessenek. „A technológiával már rendelkezünk, ezt a jogi, a piaci és az energiakereskedelmi szabályozás is előbb-utóbb követni fogja. Nem a napelemes célokon kell változtatni, hanem olyan rendszert és szabályozói környezetet kell teremteni, ami lehetővé teszi a már meglévő technológiák integrálását” – mondta Radoslaw Kedzia, a Huawei Technologies észak-, kelet-közép-európai régiójának elnökhelyettese.

Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője előadásában szintén a hálózati energiatárolás jelentőségét hangsúlyozta: „Az energiatárolás a zöld átállás kulcsfontosságú technológiája, amelynek részeként az akkumulátoros energiatárolás, valamint a hozzá kapcsolódó iparági befektetések az elmúlt időszakban jelentős növekedésnek indultak hazánkban. A megújuló energia rendszerek – legyen szó ipari, háztartási, közlekedési felhasználásról – rendkívül dinamikusan fejlődő szegmensek, és a kapacitás biztosítása, valamint a rugalmasság fejlesztése érdekében a jövőben jelentős összegű pályázati támogatás várható kifejezetten energiatárolók létesítésére.”

Kaderják Péter elmondta, hogy az előrejelzésük alapján a következő 30 éves időtávon az energiatároláson belül az akkumulátor technológiák beruházási piacon vett részaránya különös mértékben növekedhet, míg az olajjal kapcsolatos beruházások részesedése csökkenni fog.

A villamosenergia-hálózat korszerűsítésre 2030-ig 1600 milliárd forintnyi beruházást szán a TIM, és ennek a keretösszegnek a felét 2026-ig elérhetővé tenné. Ezen felül kifejezetten energiatárolók létesítésére szolgáló támogatások akár már a következő hetekben is kiírásra kerülhetnek: egy 38 milliárd forintos keret az elosztóhálózat-üzemeltetők és az átviteli rendszerirányító részére, valamint egy 35 milliárdos támogatási keret a piaci szereplők részére.

- ismertette az ügyvezető.

A konferencián előadást tartott Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az lenne a cél, hogy a megbízható energiaellátás, az enegiahatékonyság, és a klímatudatosság egyszerre legyen jelen az energiapiacon. Lehőcz Balázs, a MET Eszközmenedzsment Igazgatóság Elnöke elmondta, hogy eddig elmaradtak a hálózati infrastruktúra fejlesztések, valamint elmaradt a rugalmas termeléskiegyenlítő kapacitások létesítése, a jövőbeli kapacitásnöveléshez ezeket orvosolni kell. A kamatkörnyezet, a beruházási költségek, a piaci árak függvényében már kereskedelmi alapon, támogatási rendszer nélkül is gazdaságosan működésképesek lesznek ezek a megújuló termelési formák. Ma 1 megawattnyi napelempark fejlesztési költsége kevesebb Spanyol- vagy Olaszországban, mint Magyarországon. Ennek az az oka, hogy ezeken a helyeken már van egy kiépített ökoszisztéma, az emberek nem magasabb kockázatú beruházásként tekintenek rá.

Címlapkép forrása: Huawei