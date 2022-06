Van egy rossz hírünk: könnyen lehet, hogy még csak félúton vagyunk a tőzsdei zuhanásban

Alaposan elromlott a hangulat a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután előtérbe kerültek a befektetők inflációval, illetve jegybanki szigorítással kapcsolatos aggodalmai. Persze most mindenki azt a kérdést próbálja megválaszolni, hogy meddig tarthat még az esés, és a Goldman Sachs is előállt néhány forgatókönyvvel. A bank stratégája, David Kostin a vállalati eredmények várható alakulása alapján állította fel a különböző forgatókönyveket, melyek közül az egyre valószínűbbnek tűnő recessziós szcenárióban a tegnap medvepiacra került S&P 500 még legalább ugyanakkora zuhanást szenvedhet el, mint amekkorát eddig a csúcsról esett.

Még mindig nem olcsók a részvények

Az elmúlt napokban masszív és széleskörű eladási hullám söpört végig a tőkepiacokon, nagyon esett a részvények, a kötvények, és a kriptovaluták árfolyama. A helyzetre reagálva a Goldman vezető részvénystratégája arra figyelmezteti az ügyfeleket,

hogy a részvények értékeltsége továbbra sem nevezhető alacsonynak.

Az S&P 500 medián komponensének P/E rátája 18-as, míg 2020 márciusában, a Covid-mélypont idején a medián komponens P/E-je mindössze 14-es volt.

Az értékeltségek a kamatlábak tükrében vonzóbbnak tűnnek, de még mindig nem tűnnek olcsónak a részvények - írja Kostin.

Ezután felhívja rá a figyelmet, hogy a medián részvény EPS hozama és a 10 éves amerikai állampapír reálhozama közötti 540 bázispontos különbséghez képest 2020 márciusában a hozamkülönbség 727 bázispont volt.

Forrás: Goldman Sachs

Kostin alapforgatókönyve szerint innentől kezdve az értékeltségek várhatóan nagyjából változatlanok maradnak, miközben az eredménynövekedés révén az S&P 500 2022 végére 4300-ra emelkedik, mintegy 10 százalékkal magasabb a mostani szinteknél. Figyelmeztet azonban,

hogy ezt a forgatókönyvet könnyedén átírhatják az olyan inflációs meglepetések, mint amilyen például múlt pénteken érkezetett.

Figyelmeztett továbbá arra, hogy történt néhány olyan gazdasági fejlemény, amely alapvetően kedvező a Fed inflációval folytatott küzdelmét illetően, de felerősítette a profitkilátásokkal kapcsolatos aggodalmakat. Ennek eredményeképpen megjegyzi, hogy míg 2022 elején az értékeltségek voltak elsősorban a befektetők fókuszában, viszont a közelmúltban az EPS-előrejelzésekre leselkedő kockázatok kerültek a középpontban.

Ez nem véletlen, hiszen a vállalati bejelentések tovább növelték ezeket az aggodalmakat. Alig néhány héttel azután, hogy a Target árfolyama 25 százalékkal esett az első negyedéves jelentést követően, a cég a múlt héten csökkentette a marzs-előrejelzést a felesleges készletek miatt. A befektetőket a technológiai vállalatok lehangoló kommentárjai is aggasztják, miután az elmúlt hetekben olyan cégek, mint az Amazon, a Microsoft, és az Nvidia jelezték, hogy lassítani kívánják a munkaerő-felvételt. Ez a fejlemény a munkaerőpiac kiegyensúlyozottsága szempontjából pozitív, de a menedzsment növekedéssel és inflációval kapcsolatos aggodalmát tükrözi.

Ennek fényében Kostin végül elismeri, hogy ő is a konszenzusos profitvárakozások további lefelé történő felülvizsgálatára számít.

A Goldman stratégája arra is figyelmeztet, hogy bár a legutóbbi elemzői leminősítések többségét a marzsok csökkenése vezérelte, a várakozások még mindig túl magasnak tűnnek, és Kostin most arra számít, hogy az S&P 500 nettó marzsa a pénzügyi és az energiaszektor kivételével a 2021-es 12,7 százalékról 12,6 százalékra esik vissza 2023-ban, még akkor is, ha a konszenzus 30 bázispontos emelkedést vár 13,0 százalékra, annak ellenére, hogy a legtöbb szektorban (az energiaipar figyelemre méltó kivételével) a közelmúltban zsugorodtak a marzsok.

Forrás: Goldman Sachs

Forgatókönyvek

Kostin megjegyzi, hogy "alapforgatókönyve szerint a S&P 500-ra szóló 2023-as EPS előrejelzése 239 dollár, 5 százalékkal a konszenzus 251 dolláros értéke alatt. Ha a gazdaság zsugorodik, a 13 százalékos átlagos recesszió alatti visszaesés 200 dollárra csökkentené a 2023-as EPS-t. Ha a gazdaság elkerüli a recessziót, de a legtöbb ágazat marzsa és bevétele visszatér a koronavírus előtti trendekhez, az S&P 500 EPS nagyjából 215 dollárnak felel meg.

Az alábbi ábra összefoglalja az S&P 500 lehetséges szintjeit 2022 év végén a különböző EPS és P/E forgatókönyvek alapján.

A forgatókönyvek feltételezik, hogy a 2023-as év végi konszenzusos EPS-előrejelzések a tényleges EPS értékek felé mozdulnak el. Például, ha a 2023-as konszenzusos EPS-becslés megközelíti a Goldman Sachs 239 dolláros előrejelzését, és a P/E ráta 17-es marad, akkor az implikált indexszint 4165 pont lesz.

Ha az EPS-becslés 225 dollárra mozdul el, mi félúton van a 200 dolláros recessziós forgatókönyv felé, akkor a 14-es P/E 3150 pontot jelentene az S&P 500 számára.

Forrás: Goldman Sachs

Ha ez a legutóbbi forgatókönyv érvényesül, az azt jelentené, hogy még csak a lejtmenet felén vagyunk túl,

és még egy hasonlóan nagy kör jöhet majd lefelé.

Mit jelent mindez a befektetők számára?

A lehetőségeket kereső befektetőknek mind az értékeltségeket, mind a profitbecslésekre leselkedő potenciális lefelé irányuló kockázatokat figyelembe kell venniük.

Szektorszinten például az energiaágazat abszolút értéken most jóval a 30 éves átlagos P/E rátája alatt van, az S&P 500-hoz viszonyítva pedig rekordalacsony szintek közelében forog. Még ha az EPS-t az elmúlt hat recesszió mediánjával csökkentenénk is, a P/E ráta még mindig a 30 éves átlag alatt lenne. Mindeközben az egészségügyi szektor a 30 éves átlaghoz közeli P/E-rátával rendelkezik, az elmúlt hat recesszió mindegyikében nőtt az EPS, és ma vonzóbbnak tűnik, mint más defenzív ágazatok, például a közműcégek.

Forrás: Goldman Sachs

Címlapkép: Getty Images