Szép pluszba lendültek az amerikai tőzsdék a jelentős kamatemelés mellett is

A Powell által elmondott üzeneteket nyugtatónak, a kockázatvállalás szempontjából inkább bátorítónak értékelte összességében a piac és ezért végül a Dow Jones 1%-os, az S&P 1,5%-os, az elmúlt napokban komoly esést elszenvedő Nasdaq pedig 2,5%-os pluszban fejezte be a napot. Mindez amellett történt, hogy a Fed 75 bp-os kamatemelést hajtott végre és a következő ülésen is hasonló, vagy 50 bp-os emelés jöhet, illetve év végére most 3,4%-os kamatot tükröz a jegybankárok egyéni kamatpálya-várakozása, majd ez jövő év végére 3,8%-ra emelkedhet. Tehát egy jelentős további kamatemelési ciklus áll előttünk, az eddiginél jóval nyomottabb gazdasági növekedés, illetve jóval magasabb inflációs pálya mentén, de a piac az elmúlt napok durva esése után most már inkább a vételekre szavazott.