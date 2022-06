Veszteséges lett az Opus Global első negyedéve

Az energetika szegmensnek köszönhetően jelentős bevétel-és EBITDA-növekedésről számolt be az Opus Global az első negyedévre , még úgy is, hogy a turizmus, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari üzletág veszteséget termelt. Bár a működés szintjén jelentős eredménynövekedés volt a cégcsoportnál a január-márciusi időszakban, a pénzügyi soron veszteséget könyvelt el, és az adófizetési kötelezettséggel együtt veszteségbe lökte az Opus Globalt az adózott eredmény szintjén. Az orosz-ukrán háború hatásai, az alapanyagárak és az energiaárak növekedése negatívan hat a vállalatra és jelentős bizonytalanságokat hordoz a kilátásokkal kapcsolatban - derül ki a gyorsjelentésből.

A negyedéves számok

Nagyot ugrott az Opus Global működési bevétele és EBITDA-ja 2022 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami elsősorban az energetika szegmensnek volt köszönhető, a bázisidőszakban ugyanis, a Titász és a Tigáz akvizíció lezárása előtt, az energetika gyakorlatilag egy üres divízió volt.

Mostanra azonban az energetika a vállalat elsődleges profit driverévé vált, miközben a turizmus, valamint az élelmiszeripari és mezőgazdasági szegmens veszteséges lett az időszakban.

Ezt az eredményt a menedzsment kiemelkedőnek tekinti, figyelembe véve az időszakra jellemző negatív hatásokat, mint a gazdasági környezetet érintő ukrán-orosz háború okozta bizonytalanságot és a rendkívül magas szintű alapanyag- és energiaárakat.

Bár a működési bevételek és az EBITDA szintjén jelentős ugrásról számolt be az Opus Global az egy évvel ezelőtti szintről, az adózott eredmény a 2021 első negyedévi 8,2 milliárd forint nyereség helyett 207 millió forintos veszteség lett. Ez részben a pénzügyi soron elkönyvelt veszteségnek, részben a jelentős adófizetési kötelezettségnek tudható be.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása az Opusnál (millió forint) 1Q 21 1Q 22 változás (év/év) összes működési bevétel 45695 97546 113,5% EBITDA 2808 12812 356,3% adózott eredmény 8179 -208 -- teljes átfogó jövedelem 8095 -207 -- Forrás: Opus, Portfolio

(Az összehasonlíthatóság szempontjából fontos, hogy a bázisévben a pénzügyi műveletek eredménye egyrészt a tavaly év elején megszerzett és márciusában értékesített likvid befektetések közé sorolt üzletrész eladásakor realizálódott, másrészt a Tigáz-csoport megvásárlásakor keletkezett egyszeri badwill tételhez köthető, amely jelentősen emelte a bázisévi értékeket.)

A saját tőke és a mérlegfőösszeg nem változott jelentősen az első negyedév végére 2021. végéhez képest, a pénzeszközökön látszik komolyabb csökkenés az év első három hónapjában.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 2021 1Q 22 változás Pénzeszközök 5,14 98,59 79,44 127,83 133,71 117,37 -12% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,87 111,73 147,79 172,09 373,06 376,81 1% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,23 184,64 210,86 160,37 201,99 196,22 -3% Saját tőke 14,98 280,35 287,55 227,62 314,46 312,98 0% Mérlegfőösszeg 48,07 576,72 646,21 560,08 889,52 886,01 0% Forrás: Opus, Portfolio

A portfolió változások

A beszámolási időszak alatt az ipari termelés szegmensen belül került sor portfolió bővülésre. 2021. december 6-án 25 százalékos tulajdon részesedés mellett, a Mészáros és Mészáros Zrt. új társaságot alapított saját tulajdonú ingatlan adásvétel tevékenységgel, Felcsút Ipari Park Kft. néven.

A Mészáros és Mészáros Zrt. 2021. decemberében egy Horvátországban működő leányvállalat létrehozását határozta el Mészáros Hrvatska d.o.o. néven. A leányvállalat tevékenységi körei kiterjednek ipari, kereskedelmi és szolgáltatási területekre, amely jelzi az építőipari szegmensen kívüli üzleti aktivitás lehetőségét is.

A turizmus szegmensben a portfolió optimalizálás okán a Hunguest Hotels Zrt. 2021 decemberében döntött a Balatontourist Camping Szolgáltató Kft., valamint a Balatontourist Füred Club Camping Szolgáltató Kft. beolvadás útján történő egyesüléséről.

Az igazgatóság 2022. március 28. napján hozott döntése értelmében kezdeményezik az Opus Energy Kft. beolvadását a közvetlen leányvállalatába, az Opus Titász Zrt.-be 2022 folyamán.

Az Opus Global és a Status Energy Magántőkealap 2022. május 26. napján megalapították az Optesz Opus Energetikai Támogató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

A szegmensek

Az Opus Global tevékenységi köre 5 fő stratégiai szegmensbe rendeződik. Az eszközök legnagyobb értéke ma már az energetika szegmensnél jelentkezik 38%-ban, a mezőgazdaság és élelmiszeripar szegmens 24%-ban, az ipari termelés szegmens 23%-ban részesedik. Ezt követi 13%-os aránnyal a turizmus szegmens, és a vagyonkezelés zárja a sort 2%-os megoszlással.

Az ipari termelési szegmens működési bevétele 9 százalékkal emelkedett 2022 első negyedévében, az EBITDA szintjén pedig közel 90 százalékos növekedésről számolt be a divízió.

2022. első negyedéve az építőiparban is az ukrán-orosz háború keltette turbulenciákkal telt. A nemzetközi fa- és acélkereskedelem meghatározója Ukrajna, illetve Oroszország, így ezekben a termékekben jelentős hiány alakult ki, így a kiskereskedelemben már nem ritka a termékek napi ármeghatározása – áll az Opus gyorsjelentésében. Az ukrán-orosz háború negatív hatásai miatt 2022-ben az építőipar stagnálására lehet számítani. Nem valószínű növekedés az állami megrendelésekben, így az infrastruktúra építés, a mélyépítés, út és vasútépítés szegmensei stagnálhatnak. Enyhe növekedést várhatunk a lakásépítés, lakásfelújítás, logisztikai, mezőgazdasági és ipari építmények volumenében – prognosztizálja a vállalat. A munkaerőhiány a legjelentősebb probléma a hazai építőiparban, az alapanyag árak emelkedése mellett – emelik ki.

A mezőgazdasági és turizmus szegmensbe három fő leányvállalat tartozik, a Csabatáj, a Viresol és a Kall Ingredients.

A divízió működési bevétele emelkedett az előző év azonos negyedévéhez képest, az EBITDA szintjén azonban több mint 2 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

Az üzletágban az input anyag árak (műtrágya, növényvédőszer, vetőmag) és az energiaárak drasztikus emelkedése mind a szántóföldi növénytermesztők, a takarmányárakon keresztül pedig az állattenyésztők számára is jelentős nehézségeket okozott. A takarmányárak emelkedése tavaly év végén és az idei évben is tovább folytatódott. Míg az árak emelkedésében korábban a Kína oldaláról fellépő bővülő kereslet játszotta a fő szerepet, addig az érintett időszakban a világ gabonatermelésének nagy részét adó területen folyó háború, ennek hatásaként jelentkező megnövekedett költségek és a szárazság adja. A negyedév során kirobbant ukrán-orosz háború hordoz magas kockázatot a termelők számára. Kérdéses Ukrajna - mint kiemelt gabonaexportőr - gabonatermelése mekkora kárt szenved, és az egyértelmű kibocsátás csökkenés milyen mértékű áremelkedést vált ki a nemzetközi és hazai piacokon. További kockázatot jelent a gazdálkodók számára a háborús szankciók miatti energia-áremelkedés, esetleges részleges hiány. A háború okozta terméskiesés és bizonytalanság, valamint az energiaárak elszabadulása miatt hazai és régiós szinten is az élelmiszerárak további emelkedése várható. Jelenleg megjósolhatatlan az Opus élelmiszeripari ágazatára kifejtett jövőbeni hatásának a mértéke – áll a gyorsjelentésben.

A turizmus szegmensnél tart a kilábalás a koronavírus-járvány okozta sokkból, az átoltottságnak és az enyhülő járványügyi intézkedéseknek is köszönhetően 2022 februárban közel hatszorosa volt a forgalom az előző évi hasonló időszakához képest, ennek megfelelően a működési bevétel szintjén is jelentős növekedésről számolt be az üzletágban az Opus. Azonban a februárban kitört ukrán-orosz háború, és annak tovagyűrűző hatásai újra kihívások elé állítják a szektort, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége adatai szerint márciusig mintegy 10 ezer vendégéjszakát mondtak le a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktus miatt. A budapesti turizmust a külföldi turisták számának jelentős csökkenése erősen visszavetette, és ez a tendencia a háborús helyzet miatt a közeljövőben várhatóan nem fog javulni. A szállodapiachoz szorosan kötődő vendéglátásban 2022-ben jelentős mértékű költségnövekedés várható az alapanyag árak és a bérek növekedése miatt, amely meg fog jelenni a vendéglátó egységek árazásában is. További bizonytalanságot okoz a hazai üzemanyagár-stop kivezetésének és mértékének az ütemezése – olvasható a menedzsment várakozása a gyorsjelentésben.

2022 első negyedévét veszteséggel zárta az üzletág, bár jelentősen mérséklődött a mínusz a bázisidőszakhoz képest, amit még a járvány sújtott.

Az Opus Csoport energetikai portfoliója ma az egyik legnagyobb földrajzi lefedettséggel rendelkező energetikai szolgáltató itthon. A szolgáltatási terület összesen Magyarország 40%-át fedi le. A csoporton belül a szegmens integrációja 2021 folyamán befejeződött és mostanra a legnagyobb bevételű és profit legnagyobb hányadát hozó divízió lett. A február 24-én kezdődő ukrán-orosz háború hatásásra az európai gázpiac nyugalma megingott, melynek következtében a tőzsdei ár két hét leforgása alatt majdnem háromszorosára emelkedett. Az Opus Tigáznál a megváltozott földgáz beszerzési árak következtében, megnőtt az alapanyagköltség az első negyedévben.

Az árfolyam

Az Opus Global részvényeinek árfolyama idén közel 15 százalékot esett, amivel relatív felülteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX index ugyanis több mint 22 százalékkal került lejjebb az év eleje óta. A vállalat részvényeire jelenleg egy elemzői célár érhető el, az Equilor 353 forint mellett ajánlja vételre a papírokat legutóbbi, áprilisi elemzésében, ami több mint a duplája a jelenlegi árfolyamnak.