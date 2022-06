A chiphiány még velünk van, de az IT-eszközök szélsebesen fejlődnek

A chiphiány miatti ellátási lánc problémák még mindig hátráltatják az informatikai beszerzéseket, ugyanakkor a fejlődés nem állt le: a banki informatika lelkét adó szerverek folyamatosan fejlődnek. A modernizált IT-architektúra pedig rengeteg előnnyel járhat az üzemeltetés területén és az üzleti célok elérésében. Sebestény Viktorral, Financial IT konferenciánk előadójával, az Inter-Computer-Informatika rendszermérnökével beszélgettünk a témáról.

A chiphiány mekkora problémát jelent az informatikai üzemeltetés területén, az ellátási láncok helyreálltak már itt?

Az ellátási láncok még sajnos nem álltak helyre, az előrejelzések szerint még legalább egy év kell a helyzet normalizálódásához. A chiphiány negatív hatása eltérő mértékben sújtja a gyártókat és az egyes termékeket. Több gyártó is visszavont termékeket, vagy késlelteti az új generációs eszközeinek a piacra bocsájtását a chiphiány miatt. Nem ritka a fél évnél hosszabb szállítási határidő sem egyes terméktípusoknál.

Sajnos az üzemeltetőknek ezt figyelembe kell venniük, komolyan előre kell tervezniük, akár 1-2 éves távlatban. Érdemesebb gyorsan berendeli az éppen elérhető "hiánycikkekből", mert lehet, hogy fél év múlva - amikorra a beszerzés ütemezve van - már az adott termék szállítási határideje 6-12 hónap lesz. A hazai piacon további problémát jelent az állami szektorban a nagyon hosszú átfutási idő: lehet, hogy amire lemegy a közbeszerzés, már nem elérhető a kívánt termék.

Szerencsére az IBM elég jól kezeli a kialakult helyzetet. Csak néhány termékét kellett visszavonnia, ezek helyet általában az előző generációs hardvereszközt ajánlja, újabb szoftverekkel, illetve későbbi kedvezményes upgrade lehetőséggel. A Power szervercsalád mindegyik gépe rendelhető, szokásos 6 hetes szállítással.

A banki informatika lelkét adó szerverek is folyamatosan fejlődnek, melyek azok az újítások, melyek a területen a banki működést segítik? Mire koncentrálnak most a gyártók?

A gyártói oldalon a legfontosabb tervezési célok a nagyobb teljesítmény, a nagyobb rendelkezésre állás, az alacsonyabb energiafelhasználás, a kimagasló rendszerbiztonság, az egyszerűbb kezelhetőség, az alacsonyabb TCO (total cost of ownership – azaz egy eszköz birtoklásának valós költsége – a szerk.) és a mesterséges intelligencia alkalmazások támogatása

Az újgenerációs IBM Power 10-es processzor ezen célok mindegyikében komoly előrelépést biztosít. Most csak egy újdonságot emelnék ki: a beépített kryptográfia modul segítségével adataink mindig biztonságban lehetnek, akár a számítógép memóriájában, akár a diszkeken vannak. Ezeket a gyorsító modulokat akár egy banki alkalmazás is direktben tudja használni, illetve lehetőséget biztosít kvantum-biztos kriptográfiai megoldások futtatására.

Kulcskérdés a költséghatékonyság a bankoknál, milyen technológiai változások segítik őket az informatikai üzemeltetés esetében?

Az IBM Power szervereknél egy sereg technológia van, amivel hosszú távon komoly költségmegtakarítást lehet elérni. A fejlett CPU virtualizációnak köszönhetően az Intel szerverekhez képest lényegesen kevesebb processzorkapacitás is elég ugyanannak az alkalmazásnak a futtatásához. Így akár 30-40%-kal alacsonyabbak lehetnek a processzor alapú alkalmazáslicensz költségeink. Az E1080-as szerver ideális szerver konszolidációs platform, teljes kiépítésében 200-1000 VM-et tud kiszolgálni, akár 10-15 régebbi generációs szervert is ki tud váltani. Ez alacsonyabb licensz költségeket, sokkal alacsonyabb villanyszámlát, hűtési költségeket fog eredményezni és az ethernet illetve SAN portokon is tudunk spórolni, nem beszélve arról, hogy kevesebb szakértő is elég a rendszerek üzemeltetéséhez.

Az IBM szervereken a firmware, illetve az AIX operációs rendszer frissítése online végrehajtható, munkaidőben, futó alkalmazások mellett, leállás nélkül. Így a túlóraköltségeken is tudunk spórolni, tehermentesíthetjük az üzemeltetési munkatársakat és közben magasabb SLA-át tudunk biztosítani az üzletnek.

A mesterséges intelligencia alkalmazása gyakran nagymértékben növeli a számítási kapacitási szükségletet, ezt ma on-premise technológiákkal is meg lehet oldani költséghatékonyan?

A Power 10-es lapka mesterséges intelligencia gyorsító egységgel is rendelkezik, így nincsen szükség dedikált GPU-ra MI alkalmazások használatához.

Az energiahatékonyságban, az ESG célok elérésében mekkora szerepe van annak, hogy a legmodernebb technológiát alkalmazzák-e a bankok?

Sajnos a legtöbb gyártónál az energiahatékonyság nem a legfontosabb tervezési szempont, illetve ügyfél oldalon is egy termék kiválasztásakor az energiafogyasztás, illetve a hűtési költségek nagyon sokadlagos szempontok. Az IBM a Power processzorainak és szervereinek tervezése során - immár több generáció óta - kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyságra. Még a legbrutálisabb szerverekbe szánt CPU-k is rendelkeznek alacsony fogyasztású üzemmóddal, illetve a terheléstől függ az egyes CPU core-ok órajele. A nem használt CPU core-ok és gyorsító modulok ki vannak kapcsolva, standby módban nem fogyasztanak áramot. Ezekkel a megoldásokkal és még néhány trükkel az IBM-nek sikerült drasztikusan lecsökkentenie a processzorainak az energiafelhasználását. Egy konkrét példát is említenék: ugyanannak az alkalmazásnak az üzemeltetéséhez egy Power 10-es szerveren 52%-kal kevesebb energiára van szüksége, mint Power 8-on.

