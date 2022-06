Óvatos emelkedéssel indult a hét az európai tőzsdéken

Az elmúlt hónapokban jelentős esést láttunk a kriptovaluták piacán, melynek eredményeként a bitcoin árfolyama a hétvégén benézett 20 000 dollár alá, bár innen gyorsan jött a visszapattanás. Több tényező is áll a kriptopiac elmúlt időszakban látott gyengesége mögött, egyrészt a makrogazdasági környezet változása egy alapvetően is kockázatkerülő hangulatot teremtett a tőkepiacokon, másrészt kriptoipari hírek is érkeztek, amelyek rontották a hangulatot.